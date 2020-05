Policjanci zabezpieczyli nielegalną broń Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy karabinki samodziałowe, pistolet, karabinek pneumatyczny oraz kilkaset sztuk amunicji zabezpieczyli policjanci z Kraśnika w trakcie czynności prowadzonych na terenie gminy Annopol. Właściciel nielegalnego arsenału będzie odpowiadał przed sądem, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Kraśnika dzięki współpracy i informacjom z kilku jednostek policji całego kraju ustalili, że mieszkaniec gminy Annopol może posiadać bez wymaganego zezwolenia broń palną. W trakcie prowadzonych w sprawie czynności w gospodarstwie 46-letniego mężczyzny funkcjonariusze ujawnili kilka jednostek broni w tym pistolet gazowy z magazynkiem, 3 sztuki broni długiej - samodziałowej i 1 pneumatyczną, lufy i magazynki innej broni palnej, oraz ponad 400 sztuk amunicji różnego rodzaju.

Policjanci ustalają jak mężczyzna wszedł w posiadanie takiego arsenału i czy odnaleziona broń nie była używana w celach przestępczych. Zabezpieczona broń oraz amunicja trafi do policyjnego laboratorium do analizy. Wobec zatrzymanego mężczyzny, właściciela nielegalnego arsenału został zastosowany dozór policyjny. Za posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat.

(KWP w Lublinie / kp)