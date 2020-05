Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 37-latek podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów zarzuca prokuratura 37-letniemu mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej, który jest podejrzany o wypadek, do którego doszło w minioną niedzielę. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Ostrowi Mazowieckiej oraz Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Do wypadku doszło na ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna (37 lat) jadąc golfem z nadmierna prędkością potrącił śmiertelnie 71-letnią kobietę, a następnie uderzył w hondę, która jechał 73-latek. Kierowca również zmarł. Szaleńcza jazda 37-latka zakończyła się dopiero po uderzeniu w zaparkowanego citroena, w którym siedziała 44-latka z dwójka dzieci. Mężczyzna porzucił auto i uciekł z miejsca wypadku.

Ostrowscy policjanci po uzyskaniu rysopisu sprawcy oraz kierunku jego ucieczki ruszyli w pościg. Do tropienia został użyty specjalnie przeszkolony pies. W akcje poszukiwawczą zostali zaangażowani także policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu. Po wydaniu zgody przez prokuraturę został opublikowany wizerunek poszukiwanego kierowcy golfa, który pojawił się w mediach ogólnopolskich oraz stronach internetowych jednostek Policji.

W poniedziałkowe popołudnie na terenie gm. Ostrów Mazowiecka, w jednej ze stodół, mężczyzna został odnaleziony przez policjantów. 37-latek leżał pod sianem, gdzie wypatrzył go jeden z „kryminalnych”. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. 37-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za przestępstwa te grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu na trzy miesiące.

Zespół Prasowy KWP/RJ/sierż.szt. Marzena Laczkowska