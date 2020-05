Ratunek przyszedł w ostatniej chwili. Policjanci uratowali życie 44-latkowi Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z pułtuskiej drogówki uratowali życie 44-latka. Ruszyli z pomocą po tym, jak otrzymali zgłoszenie o znalezieniu mężczyzny, który chciał odebrać sobie życie. Liczyła się każda sekunda - dzięki przeprowadzonej przez policjantów reanimacji człowiek odzyskał czynności życiowe.

W niedzielę do dyżurnego pułtuskiej komendy, wpłynęło zgłoszenie o targnięciu się na swoje życie przez mężczyznę. Na miejsce pojechali szybko policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Gdy dojechali na miejsce zdarzenia, mężczyzna nie miał oznak życia, nie oddychał, jego twarz była sina. Policjanci rozpoczęli czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W trakcie reanimacji mężczyzna zaczął oddychać. By udrożnić drogi oddechowe, ułożyli go w pozycji bocznej ustalonej. Monitorowali czynności życiowe mężczyzny do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Przytomny 44-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Autor: podkom. Milena Kopczyńska