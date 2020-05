Eskortowali do szpitala dziecko wymagające natychmiastowej pomocy medycznej Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Patrol częstochowskiej drogówki udzielił policyjnej eskorty rodzinie z półtoraroczną dziewczynką, która miała problem z oddychaniem. Dziecko znajdowało się w stanie zagrażającym życiu, dlatego mundurowi błyskawicznie zdecydowali o pilotażu i na sygnałach pomogli rodzinie jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 10.05.br., po godzinie 20.00. Na jednym ze skrzyżowań w Częstochowie do policjantów z drogówki podjechał kierowca volvo i poprosił o pomoc. Wyjaśnił, że jego półtoraroczna siostrzenica ma problemy z oddychaniem i musi jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Asp. Tomasz Mielczarek i st. sierż. Konrad Kowalczyk bez chwili wahania włączyli sygnały uprzywilejowania i pilotowali volvo do szpitala, gdzie dziecko zostało przekazane pod opiekę lekarzy.

(KWP w Katowicach / mw)