Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 13.05.2020 Policjanci z Goleniowa zatrzymali kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa 62-latka. Przestępstwa dopuściła się w warunkach recydywy - pod koniec marca br. zakończyła karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Decyzją sądu zatrzymana została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej kara dożywotniego więzienia.

W czwartek, 07.05.2020 r., po godzinie 22:00, dyżurny goleniowskiej komendy Policji otrzymał informację, że w jednym z mieszkań w Goleniowie doszło do ugodzenia nożem. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Jak wynikało z ich ustaleń, 30-letnia kobieta pokłóciła się ze swoim znajomym, a w czasie szarpaniny ugodziła go dwukrotnie nożem w okolice klatki piersiowej. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu.

Na podstawie materiałów zebranych przez policjantów i prokuraturę 30-latce przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec niej najsurowszy ze środków zapobiegawczych jakim jest trzymiesięczny areszt. Jak ustalili mundurowi, 30-latka czynu dopuściła się w warunkach recydywy - pod koniec marca br. zakończyła karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / mw)