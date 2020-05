Areszt dla podejrzanego o zabicie psa Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Iłży zatrzymali 34-latka, który siekierą zabił psa swojej partnerki. Tuż po zdarzeniu został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna odpowie za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W sobotę, 09.05.2020 r., po godz. 20:00, do radomskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zabiciu psa. Do zdarzenia doszło w miejscowości Błaziny Dolne. Na miejsce skierowani zostali policjanci z komisariatu w Iłży. Jak ustalili mundurowi, 34-letni mężczyzna na terenie posesji zabił psa swojej partnerki uderzając go siekierą, a później pozostawił za budynkami gospodarczymi.

Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lipsku.

34-latek usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Policjanci zatrzymali też jego 40-letniego kolegę, który w sobotni wieczór również był na tej posesji. Przedstawiono mu zarzut z art. 35 ust.1 Ustawy o Ochronie Zwierząt i zastosowano wobec niego policyjny dozór. Za przestępstwo to grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)