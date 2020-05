Legniccy policjanci zatrzymali oszusta działającego metodą „na policjanta” Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa metodą „na policjanta”. 20-latek usłyszał już pięć zarzutów w tej sprawie i teraz odpowie przed sądem za czyny, których się dopuścił. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali mężczyznę, który oszukiwał starsze osoby metodą „na policjanta”. 20-latek wpadł w ręce mundurowych w jednej z miejscowości na terenie Dolnego Śląska. Jego zatrzymanie było wynikiem działań policjantów zajmujących się tego rodzaju przestępstwami. Funkcjonariusze skrupulatnie zbierali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów w tej sprawie. Na chwilę obecną ustalono, że oszukał on pięcioro seniorów na kwotę blisko 150 tys. złotych.



Za każdym razem schemat działania oszusta był podobny. Zatrzymany mężczyzna wprowadzał seniorów w błąd, mówiąc im, że muszą przekazać mu swoje oszczędności w związku z ich udziałem w rzekomej akcji policyjnej skierowanej przeciwko złodziejom, którzy chcą ukraść ich pieniądze. Starsze osoby przekonane o tym, że pomagają prawdziwym funkcjonariuszom, oddawały 20-latkowi gotówkę. Wytężona praca policjantów zajmujących się walką z przestępczością gospodarczą doprowadziła do zakończenia przestępczego procederu tego oszusta.

Zatrzymany 20-latek za swoje czyny odpowie teraz przed sadem. Za oszustwo grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Po raz kolejny przypominamy, że policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie oraz nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy.

(KWP we Wrocławiu / mw)