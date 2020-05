Wyobraźnia? Rozsądek? Odpowiedzialność? A po co!? Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego z Buska Zdroju zatrzymali mężczyznę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 179 km/h. Po zatrzymaniu mężczyzny do kontroli okazało się, że jest pod wpływem alkoholu, dodatkowo ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Droga krajowa nr 73 patrolowana była wczoraj, 12.05.2020 r., przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego z buskiej komendy. Funkcjonariusze korzystali z nieoznakowanego radiowozu. Będąc w podbuskiej miejscowości Bronina zarejestrowali wykroczenie polegające na wyprzedzaniu pojazdu ciężarowego, gdzie kierujący objeżdża przy tym wysepkę rozdzielającą pasy ruchu. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za sprawcą wykroczenia. Ze względu na natężenie ruchu i prędkość z jaką poruszał się osobowy mercedes, zatrzymany został do kontroli po kilku kilometrach. Dokonany uprzednio pomiar prędkości wykazał, że 28-latek kierujący mercedesem jechał z prędkością 179 km/h w obszarze zabudowanym - na tym odcinku dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h. To nie koniec kłopotów mieszkańca powiatu kieleckiego. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów, a policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad 1,4 promila alkoholu. Mundurowi ustalili, że mężczyźnie cofnięto uprawnienia do kierowania.

Wszystkie naruszenia prawa zostaną skrupulatnie zliczone przez funkcjonariuszy.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

