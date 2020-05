Trudna praca każdego dnia, w trosce o bezpieczeństwo na drogach Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Choć czasami może się wydawać, że jest to syzyfowe zadanie, to jednak policjanci nie ustają w trudzie pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Efekty tej pracy – choć trzeba na nie poczekać – uwidaczniają się w zmniejszających się liczbach zdarzeń drogowych i ich ofiar. Dlatego każdego dnia funkcjonariusze drogówki dyscyplinują tych, którzy lekceważąco podchodzą do przepisów ruchu drogowego oraz usuwają z dróg tych, którzy nie powinni się na nich znaleźć jako kierowcy. Cieszy to, że rośnie grono odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego, którzy wspierają policjantów w tym zadaniu i informują o wszelkich nieprawidłowościach, które zauważą na swojej drodze.

Elbląg

Jak kosztowne może być lekceważące podejście do przepisów ruchu drogowego przekonał się pewien 35-latek, w którego sprawie zapadł właśnie wyrok sądu. Jego historia zaczęła się od kontroli drogowych z początku stycznia. Z dnia na dzień mężczyzna został dwukrotnie przyłapany przez policjantów - raz w miejscowości Raczki Elbląskie, a raz przy ul. Warszawskiej, gdy kierował swoim autem nie mając do tego uprawnień. Policjanci nie ukarali go wówczas mandatem, a skierowali wniosek o ukaranie mężczyzny przez sąd. Na początku kwietnia Sąd Rejonowy w Elblągu w trybie nakazowym skazał 35-latka za dwukrotnie popełnione wykroczenie kierowania samochodem bez uprawnień na grzywnę w wysokości 5000 zł oraz na 3 lata zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Teraz jeżeli sytuacja się powtórzy mężczyźnie będzie groziła kara do 5 lat pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczenia sądu.

Iława

Odpowiedzialna reakcja świadków zagrożenia na drodze może uchronić zdrowie i życie innych osób. Na szczęście coraz więcej osób reaguje bardzo odpowiedzialnie widząc pijanego kierowcę za kierownicą lub osobę, która w sposób rażący łamie zasady ruchu drogowego. Świadkowie powiadamiają o tym policjantów, a postawa takich osób jest godna pochwały i naśladowania. Cieszy to, że grono sprzymierzeńców w tej walce ciągle rośnie. Dlatego wracamy do sprawy sprzed dwóch tygodni, aby pokazać jak niebezpiecznie wyglądała jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Tak było też około dwa tygodnie temu, kiedy do oficera dyżurnego iławskiej policji zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że drogą Kisielice – Iława jedzie zespołem pojazdów prawdopodobnie nietrzeźwy kierujący. Zgłaszający dodał, że samochód ten wielokrotnie przekraczał oś jezdni stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Kiedy policjanci pojechali we wskazanym kierunku okazało się, że świadkowie ujęli już kierującego i zabrali mu kluczyki. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Badanie alkomatem wskazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Samochód wraz z ładunkiem i przyczepą został przekazany właścicielowi. Mieszkaniec powiatu inowrocławskiego po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut, a ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczył się przed sądem. Nagranie tej szalonej jazdy pochodzi z wideorejestratora świadka, który doprowadził do jej zatrzymania.

Mrągowo

Jakie konsekwencje czekają na kierowców łamiących ograniczenia prędkości, przekonał się we wtorek (12.05.2020) pewien kierowca w powiecie mrągowskim. Po godz. 7:00 policjant wydał sygnał do zatrzymania się do kontroli drogowej kierującemu osobowym peugotem. Mężczyzna jechał z prędkością 105 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, jaka obowiązuje na ul. Olsztyńskiej w Sorkwitach. W konsekwencji kierowca stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Dodatkowo otrzymał mandat w wysokości 500 złotych i 10 punktów karnych.

Pisz

Dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu policjanci piskiej prewencji zatrzymali 59-letniego mieszkańca gminy Pisz, który za kierownicę swojego auta wsiadł kompletnie pijany. Jak się okazało, zrobił to trzeci raz w tym roku. Tym razem został zatrzymany do kontroli drogowej we wtorek (12.05.2020) wieczorem dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu. Funkcjonariusze wyraźnie czuli od niego alkohol. Poza tym mężczyzna ten nie był w stanie samodzielnie utrzymać się na nogach. W jego samochodzie na fotelu pasażera leżały zakupy. Wśród nich była pusta butelka po wódce. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Pobrana mu została krew do dalszych badań. Po otrzymaniu ich wyników, jeśli potwierdza stan nietrzeźwości, policjanci przedstawią 59-latkowi zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Szczytno

Równie we wtorek, parę minut po godz. 17:00, 35-letnia mieszkanka gminy Rozogi powiadomiła oficera dyżurnego szczycieńskiej jednostki, że w miejscowości Klon ujęła nietrzeźwego kierowcę Forda Focusa. Kobieta będąc na spacerze zauważyła nadjeżdżającego z naprzeciwka kierowcę, którego styl jazdy od razu wzbudził w niej podejrzenia. Mężczyzna jadąc drogą gruntową najeżdżał na pobocza, zbaczając z drogi. 35-latka mając podejrzenie, że kierujący może być nietrzeźwy, postanowiła go zatrzymać. Podczas rozmowy z 25-latkiem wyczuła od niego silny zapach alkoholu i natychmiast o tym fakcie powiadomiła szczycieńskich policjantów. Funkcjonariusze z referatu ruchu drogowego przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu w organizmie i potwierdzili przypuszczenia zgłaszającej. Kierowca Forda miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Ponadto przewoził on w pojeździe 23-letkiego pasażera, który również był nietrzeźwy. Ale to nie koniec jego przewinień. Policjanci szczycieńskiej „drogówki” po sprawdzeniu danych 25-latka w systemach informatycznych ustalili, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany 24 kwietnia 2019 roku, przez Sąd Rejonowy w Szczytnie. Teraz amator jazdy „na podwójnym gazie” za swe czyny odpowie przed sądem.

Zatrzymany nietrzeźwy kierowca prowadzony przez policjanta

Policjanci kierują słowa uznania dla obywatelskiej postawy 35-letniej mieszkanki gminy Rozogi, która zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Forda. Jej zdecydowana reakcja pozwoliła wyeliminować kolejnego kierowcę, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Postawa ta pokazuje, że świadomość społeczna o współodpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze rośnie i nie ma przyzwolenia na jazdę na „podwójnym” gazie. Pamiętajmy nasze bezpieczeństwo w dużej mierze, zależy od nas samych!

Tego dnia szczycieńscy policjanci podjęli kolejne dwie interwencje wobec nieodpowiedzialnych kierowców. Parę minut przed godz. 21:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w miejscowości Płozy w gminie Szczytno. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujący na miejscu wynika, że 19-latka jadąc pojazdem marki Audi, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad kierownicą i wjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście kobiecie nic się nie stało. Okazało się jednak, że 19-latka zdecydowała się wsiąść za kierownicę pojazdu, pomimo, iż nie posiadała uprawnień do kierowania. Szczycieńscy policjanci ukarali kobietę mandatem karnym w wysokości 500 złotych, za prowadzenie pojazdu pomimo braku uprawnień do kierowania oraz mandatem karnym w wysokości 300 złotych za niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, na podstawie art. 97 kodeksu wykroczeń w związku z art. 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast o godzinie 23:20 policjanci z referatu patrolowo – interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Olszyny, 32-letniego kierowcę Audi. Funkcjonariusze poddali mężczyznę badaniu stanu trzeźwości. Okazało się, że 32-latek miał ponad pół promila alkoholu w organizmie, a w dodatku posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie.

(tm)