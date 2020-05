Podziękowania dla policjantów z Bychawy Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „…trafiłem na wyjątkowych ludzi, pełnych wsparcia, życzliwości oraz podejścia, które sprawia, że człowiek wierzy w Policje, jej rolę chronienia i dbania o dobro obywateli” – to fragment podziękowań dla policjantów z komisariatu w Bychawie za pomoc w rozwiązaniu konfliktu i odzyskaniu pieniędzy. Podziękowania wpłynęły dziś na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie od jednego z mieszkańców miasta.

Policjanci w codziennej służbie spotykają się z różnymi sprawami. Do każdej z nich mundurowi starają się podchodzić indywidualnie, tak aby zrozumieć oczekiwania społeczeństwa. Najczęściej ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem jest dzielnicowy, który podczas codziennej służby musi mierzyć się z rozmaitymi sprawami. Często policjant rewiru dzielnicowych pełni rolę mediatora w konfliktach społecznych, gdzie wykazuje się odpowiednim poziomem empatii, tłumacząc stronom właściwe stanowisko.

Przed takim zadaniem w ostatnim czasie stanęli policjanci z komisariatu w Bychawie, którzy z zaangażowaniem i profesjonalizmem podeszli do problemu zgłoszonego przez jednego z mieszkańców Lublina. Mężczyzna skontaktował się z dyżurnym komisariatu w Bychawie asp. szt. Sebastianem Pałubskim, któremu przedstawił swoją sprawę. Funkcjonariusz od razu skontaktował go z dzielnicowym, który podjął interwencję. Zgłoszenie dotyczyło niewywiązania się z umowy przez wykonawcę mebli i problemu ze zwrotem zaliczki. Dzielnicowy mł. sap. Grzegorz Maciąg zareagował bardzo szybko. Od razu przystąpił do działań i już po kilku dniach poszkodowany mieszkaniec Lublina mógł cieszyć się z załagodzenia konfliktu i odzyskania utraconych pieniędzy.

Mężczyzna w podziękowaniach jakie wpłynęły dziś na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie nadkom. Sławomira Włady zwraca uwagę na wzorową i profesjonalną postawie policjantów z Bychawy, pisząc m.in. „…trafiłem na wyjątkowych ludzi, pełnych wsparcia, życzliwości oraz podejścia, które sprawia, że człowiek wierzy w Policje, jej rolę chronienia i dbania o dobro obywateli”

KG