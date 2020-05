Miał być sprzęt za milion, zamiast tego są zarzuty. Dyrekcja dziękuje policjantom Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Elbląscy policjanci zakończyli czynności w sprawie dokumentacji przetargowej na niebagatelną sumę prawie miliona złotych. Przetarg dotyczył wyposażenia pracowni w jednej z elbląskich placówek oświatowych. W trakcie jego realizacji, zamówiono sprzęt za blisko milion złotych, a dostarczony został podobny, z przerobionymi danymi, warty jedną trzecią tej kwoty. Gdy o sprawie dowiedzieli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą elbląskiej komendy, transakcja nie doszła do skutku, a trzy osoby usłyszały zarzuty oszustwa. Teraz sprawą zajmie się sąd.

Trzy osoby usłyszały zarzuty z art. 286 oraz 297 Kodeksu Karnego. Mowa tutaj o oszustwie czyli doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzania mieniem oraz przedkładaniu nierzetelnych dokumentów. Te ostatnie miały dotyczyć procedury przetargowej na zakup sprzętu do pracowni technicznej. Na nim mieliby się kształcić uczniowie. Sprzęt trafił do placówki, jednak nie były to urządzenia określone w procedurze przetargowej. Oferent miał zmienić m.in. tabliczki znamionowe w urządzeniach, „dostosowując” ich dane do wymagań w rozpisanym przetargu.

Elbląscy policjanci ustalili że wspomniana firma mogła również oferować sprzęt do innych placówek na terenie kraju. W Elbląskim przypadku kwota przetargu to ponad 900 tysięcy złotych, zaś wartość dostarczonego przez firmę sprzętu, który „udawał” ten właściwy to około 300 tysięcy złotych. Placówka oświatowa nie zapłaciła za wspomniany sprzęt, a skontaktowała się z policją.

Policjanci zajmujący się tą sprawą stwierdzili, firma dostarczyła sprzęt, który nie spełniał wymogów, był niedopuszczony do użytkowania na terenie naszego kraju, jak i terenie Unii Europejskiej.

Podjęte działania i praca funkcjonariuszy doprowadziły do przedstawienia zarzutów oraz skierowania sprawy do sądu. Dyrekcja placówki skierowała podziękowania na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie dla elbląskich policjantów pracujących nad ta sprawą.

(kn/tm)