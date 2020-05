Oszustwa metodą na BLIK – policjanci ostrzegają Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych (BLIK). W ostatnich dniach kolejne osoby powiadomiły funkcjonariuszy o kilku przypadkach kradzieży pieniędzy z konta za pomocą wyłudzonych kodów płatności. Oszuści podszywali się pod znajomych na portalach społecznościowych i zwracali się z pilną prośbą o pożyczkę. Za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej okradli kilka kont. Przypominamy, by nikomu nie udostępniać danych do kont bankowych.

W ostatnich dniach policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie po raz kolejny zostali powiadomieni o oszustwach za pomocą popularnego komunikatora społecznościowego. Oszuści przełamując elektroniczne zabezpieczenia do komunikatora, w imieniu pokrzywdzonych wysyłali wiadomości do znajomych z prośbą o pożyczenie pieniędzy poprzez wygenerowanie numeru kodu BLIK w systemie płatności elektronicznej. Swoją prośbę tłumaczyli różnie: chwilowym brakiem gotówki, pilną potrzebą zapłaty rachunku czy zrobieniem przelewu oraz niemożnością zrobienia tego ze swojego konta.

Na czym polega oszustwo metodą na BLIK? Otóż polega ono właśnie na wyłudzeniu kodu do płatności przez telefon. Osoba logując się do swojego banku, musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. Niestety w przeciwieństwie do płatności przelewem, transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Proceder robi się coraz bardziej popularny. W ostatnich dniach ofiarą oszustów padło kilku mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

W poniedziałek, 11.05.2020 r., policjanci otrzymali zgłoszenie o oszustwie metodą "na BLIK". Mieszkanka Kwidzyna poinformowała policjantów, że ktoś włamał się na jej konto na portalu społecznościowym, a następnie podszywając się pod niąskontaktował się poprzez komunikator z jej znajomymi i poprosił o szybką pożyczkę pieniędzy przekazaną kodem BLIK. W ten sposób oszust doprowadził kuzynkę zgłaszającej do utraty 2 tysiące złotych.

Tego samego dnia na identyczną prośbę zareagował też 37-letni mieszkaniec gminy Sadlinki, przesłał on kod BLIK rzekomo swojej koleżance i stracił 1 tysiąc złotych.

We wtorek, 12.05.2020 r., zgłosiła się do policjantów kolejna osoba. 32-latka poinformowała funkcjonariuszy, że na konto jej znajomej włamał się oszust i wysłał do niej wiadomość z prośbą o pomoc finansową. Kobieta straciła 1 tysiąc złotych.

Pod koniec dnia zgłosiła się do kwidzyńskich funkcjonariuszy kobieta, która poinformowała, że na wygenerowane z jej konta wiadomości odpowiedziało dwoje znajomych. Ci myśląc, że to ona jest ich autorką, przesłali za pomocą komunikatora kod BLIK. Jak się później okazało, przy ich pomocy oszust łącznie wypłacił z bankomatu 2 tysiące złotych.

Przestrzegamy – jeśli otrzymujemy prośbę o pożyczkę, nie działajmy pochopnie. Sprawdźmy najpierw czy osoba, która do nas napisała lub której prośba dotyczy rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy. Jeśli otrzymamy od znajomego prośbę o przelew za pomocą BLIK-a lub o przekazanie kodu BLIK - zadzwońmy do tej osoby i potwierdźmy jej prośbę. Pomoże to nam uniknąć nieprzyjemności. Pamiętajmy o tym, aby NIGDY nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie przesyłać ich na podane przez obce osoby numery kont, nie podawać nikomu danych do logowania na nasze konta bankowe, nie przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych. Zadbajmy o prawidłowe zabezpieczanie swoich danych osobowych, haseł i numerów dostępowych do portali i komunikatorów.

(KWP w Gdańsku)