Kolejny cios lubuskich kryminalnych w przestępczość samochodową - areszty za kradzieże katalizatorów Data publikacji 13.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci potwierdzili swoją skuteczność. Funkcjonariusze zatrzymali kolejne osoby, które na terenie województwa prowadziły przestępczą działalność. W ręce lubuskich kryminalnych wpadło dwóch młodych mężczyzn, którzy w Sławie ukradli katalizatory na kwotę 23 tys. złotych. Mężczyzn namierzyli funkcjonariusze w jednej z placówek handlowych w Gorzowie Wlkp. Próbowali jeszcze odjechać, ale zostali zatrzymani. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec 22- i 27-latka trzymiesięczny areszt.

To kolejne zatrzymania osób, które usłyszały zarzuty związane z kradzieżami katalizatorów. W kwietniu rozbita została podobna grupa, która swoim przestępczym działaniem spowodowała ogromne straty. http://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/33366,Kryminalni-skuteczni-w-zwalczaniu-kradziezy-katalizatorow-osiem-osob-zatrzymanyc.html?search=2526499009 Teraz policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 27 lat. To realizacja kolejnej sprawy, która ma charakter rozwojowy. Nie są wykluczone kolejne zarzuty i zatrzymania.

Do zdarzenia na terenie powiatu wschowskiego doszło w nocy z 1 /2 maja br. Młodzi mężczyźni mieszkańcy powiatu krośnieńskiego przyjechali do Sławy. W trakcie ich wizyty z trzech pojazdów wycięte zostały katalizatory o łącznej wartości 23 tys. złotych. Wnikliwość i zaangażowanie wschowskich i sławskich policjantów przyczyniły się do ustalenia pojazdu jakim przyjechali mężczyźni oraz ich danych personalnych. Mężczyźni chcąc zatrzeć ślady poruszali się pojazdem wypożyczonym na terenie powiatu głogowskiego.

Do zatrzymania doszło na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Wschowscy policjanci przy wsparciu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim na terenie jednej z placówek handlowych namierzyli auto jakim poruszali się mężczyźni. Po chwili zaskoczeni całą sytuacją krośnianie znaleźli się w rękach policji. Kierowca osobowej audi próbował odjechać i uderzył w radiowóz.

Zebrany mocny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów prokuratorskich kradzieży katalizatorów. Sąd Rejonowy we Wschowie biorąc pod uwagę charakter rozwojowy sprawy oraz bogate dossier sprawców przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej we Wschowie i zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.

kom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa