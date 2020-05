We właściwym miejscu i czasie. Policjanci uratowali desperata Data publikacji 14.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej uratowali 33-letniego mieszkańca Bielska-Białej, który chciał popełnić samobójstwo, wieszając się na drogowym wiadukcie. Mundurowi patrolowali bielską ul. Wyzwolenia, gdy zauważyli siedzącego na barierce wiaduktu mężczyznę z pętlą na szyi. Natychmiast zatrzymali radiowóz i ruszyli z pomocą. Powstrzymali desperata w ostatniej chwili.

Do zdarzenia doszło w środę, 13.05.2020 r., ok godziny 16:00. Sierżant sztabowy Łukasz Michulec, starszy sierżant Maciej Michałek i starszy posterunkowy Aleksander Majcherek z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej patrolowali ulice Bielska-Białej. Jadąc ulicą Wyzwolenia na wiadukcie nad torowiskiem, zauważyli siedzącego na barierce mężczyznę z nogami wyłożonymi na zewnątrz kładki. Miał na szyi pętlę sznura, którego drugi koniec przywiązany był do bariery wiaduktu. Stróże prawa natychmiast zatrzymali radiowóz i ruszyli z pomocą. Mundurowi, zachowując środki ostrożności, tak, aby nie sprowokować desperata do skoku, podeszli do niego i powstrzymali w ostatniej chwili, ratując przed samobójczą śmiercią.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Na szczęście mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu, dlatego został doprowadzony do izby wytrzeźwień. Tam lekarz po jego wytrzeźwieniu zadecyduje o dalszym postępowaniu i udzieleniu 33-latkowi specjalistycznej pomocy.

Policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Wiedzieli co robić i zrobili to jak należy. Dzięki temu uratowali mężczyznę przed niepotrzebną śmiercią. Niestety nie zawsze pomoc przychodzi na czas, dlatego zachęcamy aby w razie potrzeby korzystać z pomocy. Mieszkańcy Bielska-Białej i powiatu mogą szukać pomocy w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Pięknej 2 w Bielsku-Białej. Pomocy na terenie całego kraju można szukać dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

(KWP w Katowicach / mw)