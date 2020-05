34 zarzuty za włamania do samochodów - akt oskarżenia trafił do sądu Data publikacji 14.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Żagańscy policjanci zakończyli postępowanie wobec 38-letniego mieszkańca Żagania, który dopuścił się szeregu kradzieży i włamań do pojazdów. Mężczyzna usłyszał łącznie 34 zarzuty, w tym także zarzut uszkodzenia mienia i posiadania środków odurzających. Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu trafił już do sądu.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego żagańskiej jednostki dzięki długotrwałej i wytężonej pracy ustalili sprawcę kradzieży i włamań do samochodów na terenie Żagania, do których dochodziło od maja 2019 roku. Podejrzanym okazał się 38-letni mieszkaniec Żagania. Mężczyzna trudnił się głównie włamaniami do samochodów, bądź dokonywał kradzieży mienia wykorzystując to, że właściciele pozostawiali pojazdy otwarte. Z ich wnętrza zabierał wszelkie rzeczy, które tam się znajdowały. Były to zarówno narzędzia, elektronarzędzia, ale również kosmetyki, odzież, uchwyty na telefon, ładowarki samochodowe, notesy, pieniądze i dokumenty. Wśród skradzionych dokumentów znajdowały się również karty bankomatowe. Sprawcy udało się kilkukrotnie przywłaszczyć z kont bankowych pokrzywdzonych po kilkaset złotych. Niestety przyczynił się do tego fakt, że osoby miały pośród skradzionych dokumentów zanotowany PIN do karty.

Zebrany przez funkcjonariuszy żagańskiej jednostki materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 34 zarzutów, w tym również zarzut zniszczenia mienia oraz posiadania substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy. Policjantom udało się częściowo odzyskać skradzione mienie.

Wszystkie czyny mężczyzna popełnił w warunkach recydywy. 38-latek był już wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu trafił już do sądu.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)