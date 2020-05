O krok od tragedii. Dzielnicowy skuteczny w swoich działaniach Data publikacji 14.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dobra znajomość rejonu i jego rozpoznanie oraz relacje z mieszkańcami, to cechy którymi powinien charakteryzować się każdy dzielnicowy. Niewątpliwie posiada je sierż. szt. Jakub Hen z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Dzielnicowy odnalazł chorą na Alzheimera 80-latkę oraz 22-latkę, która chciała targnąć się na swoje życie.

Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych, którzy są bez wątpienia najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To policjanci, których głównym zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w podległym rejonie. Dobry dzielnicowy to policjant pracujący blisko mieszkańców, potrafiący wsłuchiwać się w ich problemy i oczekiwania oraz skutecznie na nie reagować. Doskonałe rozpoznanie podległego terenu jest szczególnie ważne w sytuacjach, kiedy potrzebna jest błyskawiczna interwencja Policji. W wielu przypadkach właśnie dzięki pracy dzielnicowych udało się zapobiec wielu tragediom, czy zatrzymać przestępców i odzyskać skradzione mienie.

Słubiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 80-letniej kobiety, która choruje na Alzheimera. Staruszka w godzinach nocnych, bez wiedzy opiekunki, wyszła ze swojego mieszkania. W związku z sędziwym wiekiem i stanem zdrowia zaginionej dyżurny niezwłocznie na miejsce wysłał policjantów. Dzięki skutecznej i wnikliwej pracy dzielnicowego sierż.szt. Jakuba Hena udało się odnaleźć 80-latkę. Kobieta błąkała się po ulicach Słubic. Staruszka była bez butów, nie wiedziała gdzie się znajduje i jak ma wrócić do swojego domu. Kobieta została przebadana i oddana pod opiekę rodziny.

Kilka dni później policjanci otrzymali telefon od zaniepokojonej mieszkanki Słubic. Kobieta poinformowała, że jej 22-letnia córka wyszła z mieszkania i nie może się z nią skontaktować. 22-latka cierpiała na depresję, miała myśli samobójcze. Powiedziała, że idzie odebrać sobie życie. Policjanci natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania. Poszukiwaniami zajął się również dzielnicowy sierż.szt. Jakub Hen, obsługujący rejon, w którym mieszkała kobieta. Po podjęciu działań poszukiwawczych dzielnicowemu udało się nawiązać telefoniczny kontakt z 22-latką. Po jego namowach kobieta wskazała miejsce, w którym przebywała. Odnaleziona 22-latka została przekazana pod opiekę lekarską.

Dzielnicowy to funkcjonariusz, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy mieszkaniec wiedział jak szybko i łatwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji „Moja Komenda” społeczeństwo ma ułatwiony kontakt ze swoim dzielnicowym, który posiada służbowy telefon komórkowy i skrzynkę mailową. Każdy może napisać lub zadzwonić do swojego dzielnicowego z nurtującym go problemem.

