Nasz policjant na podium "Osobowość Roku 2019” Data publikacji 14.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Piotr Chwastowski z Komisariatu I Policji w Opolu zajął I miejsce w plebiscycie ,,Osobowość Roku 2019”. Opolski policjant został nominowany do walki o tytuł przez Kapitułę Redakcyjną ,,Nowej Trybuny Opolskiej” w kategorii ,,Działalność Społeczna i Charytatywna". Mundurowy znany jest z promowania pracy Policji, piosenki i teledysku ,,Dumny z bycia psem” oraz kanału na youtube ,,Psy Dają Głos”.

Od początku roku mieszkańcy wszystkich województw oddawali głosy w plebiscycie "Osobowość Roku 2019” wybierając laureatów najpierw w miastach i powiatach, a następnie w skali całego regionu. Laureaci zostali wyłonieni w czterech kategoriach: Kultura, Nauka, Biznes, Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna oraz Działalność Społeczna i Charytatywna.

Ta ostatnia przyniosła zwycięstwo opolskiemu policjantowi. Asp. szt. Piotr Chwastowski zajął I miejsce w Opolu, a II w województwie. Mundurowy został wytypowany przez Kapitułę Redakcyjną "Nowej Trybuny Opolskiej” jako jeden z kandydatów. Celem akcji było bowiem uhonorowanie ludzi nietuzinkowych, pomysłowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych.

Asp. szt. Piotr Chwastowski policyjny mundur po raz pierwszy założył 13 lat temu. Na co dzień zajmuje się wykroczeniami w Komisariacie I Policji w Opolu. Po służbie natomiast nagrywa autorskie kawałki, które dedykuje przede wszystkim młodym ludziom. Jego pierwszym przedsięwzięciem był teledysk “Tak sobie życia nie ustawisz", gdzie hip-hopem walczył z ustawkami i przemocą. Jego przesłanie było proste „…idź na spotkanie z dziewczyną, a nie na ustawkę organizowaną przez stadionowych bandytów. Ciesz się życiem, zamiast cierpieć katusze wieloletniego leczenia…”. Kolejnym projektem Piotra była ,"Profiraptyka” czyli profilaktyka przez rap. To jego pierwszy większy projekt, skierowany - jak sam mówi - „do każdego kto chce posłuchać człowieka, który wie o czym mówi”. Płyta składa się z 10 utworów, a do każdego z nich Piotr stworzył teledysk. Teraz wraz z policjantami z całej Polski wyszedł z nowym projektem pn. "Dumny z bycia psem. To także autor portalu „Psy Dają Głos”, na którym pokazywane są trudy codziennej służby policjantów oraz budowany jest etos służby.

Naszemu koledze gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Przed nim jeszcze ogólnopolska gala i podsumowanie całego plebiscytu. Trzymamy kciuki.

(KWP w Opolu/js)