Pseudokibice pod lupą policjantów

Data publikacji 14.05.2020

Wspólne działania łódzkich policjantów z komendy miejskiej, wojewódzkiej i oddziału prewencji zapobiegły tzw. ustawce pseudokibiców. Podczas kontroli pojazdów użytkowanych przez sympatyków jednej z łódzkich drużyn piłkarskich policjanci znaleźli m.in. pałkę, trzonek od siekiery, metalowy pręt i niewielką ilość narkotyków. Natomiast w jednym z mieszkań zabezpieczyli 64 sztuki amunicji.

13 maja 2020 roku około 21:30 policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w czasie pełnienia służby zwrócili uwagę na kolumnę pięciu pojazdów. Samochody wyjechały z ulicy Felsztyńskiego, skręciły w ulicę Obywatelską i kontynuowały dalszą jazdę w kierunku zachodnim. Ponieważ w pojazdach podróżowały osoby powiązane ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców, stróże prawa postanowili skontrolować pojazdy i pasażerów. Pierwsze dwa samochody zatrzymane zostały w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul.Obywatelską. Podczas kontroli samochodów funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz wspierający ich policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi znaleźli różne przedmioty mogące służyć do walki: trzonek od siekiery, metalowy pręt i pałkę. Sześciu wylegitymowanych mężczyzn, w wieku od 26 do 51 lat, podróżujących sprawdzanymi autami, nie było w stanie racjonalnie wyjaśnić dlaczego przewozili te przedmioty. Kolejne dwa pojazdy zatrzymane zostały w rejonie Al. Jana Pawła II i Wrónlewskiego oraz Al. Jana Pawła II i Pabianickiej. Autami podróżowało łącznie 5 mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat, którzy zostali skontrolowani przez policjantów z łódzkiego oddziału prewencji. W trakcie przeszukania jednego z pojazdów, w torebce kierującego znaleziono około 2,5 grama amfetaminy. Dodatkowo okazało się, że 43-latek znajdował się pod wpływem niedozwolonej używki.

Mężczyźnie, który był wcześniej notowany za podobne przestępstwa, grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ostatni z pojazdów został skontrolowany w okolicy osiedla Czerwony Rynek. Podczas swoich działań policjanci zabezpieczyli również w jednym z mieszkań na Górnej 64 sztuki amunicji. 34-letni właściciel amunicji odpowie za jej nielegalne posiadanie. Grozi za to kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci nadal będą prowadzić zdecydowane działania zmierzające do ograniczenia agresji wśród łódzkich pseudokibiców.

(KWP w Łodzi)