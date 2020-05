Wpadli podejrzani o sprzedaż czy posiadanie narkotyków Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali 5 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Podczas akcji zabezpieczono m.in. 28 kg marihuany, amfetaminę, metamfetaminę, kokainę czy tabletki MDMA. W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej 3 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a następnie zostały tymczasowo aresztowane.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu Prokuratury Krajowej, wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej. Z ich ustaleń wynika, że członkowie grupy sprzedawali środki odurzające i psychotropowe, w tym m.in. amfetaminę, metamfetaminę czy marihuanę głównie na terenie województwa dolnośląskiego.

Działania zostały przeprowadzone w powiecie jeleniogórskim. Na jednej z prywatnych posesji zatrzymano dwie osoby. W pomieszczeniu gospodarczym oraz w domu policjanci znaleźli prawie 0,4 kg amfetaminy, blisko 2 kg marihuany, metamfetaminę, kokainę oraz tabletki MDMA. Dodatkowo zabezpieczyli również papierosy, tytoń i alkohol bez polskich znaków akcyzy, mnóstwo różnego rodzaju tabletek, odręczne zapiski rozrachunkowe, telefony komórkowe, laptopy czy karty pamięci.

Na kolejnej posesji zatrzymano trzy osoby. Tam policjanci znaleźli w bagażniku opla walizkę i kilka toreb foliowych, w których znajdowały się pakiety foliowe z marihuaną. Prawie 26 kg suszu wypełniało niemal w całości bagażnik auta kombi. W domu jednego z zatrzymanych policjanci odkryli marihuanę popakowaną już w działki dilerskie.

Łącznie do sprawy zatrzymano 5 osób. W Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu Prokuratury Krajowej trzem osobom przedstawiono zarzut udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. Dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, a kolejna pomocnictwa do handlu znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury wobec 3 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo jest rozwojowe i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawdzają także skąd u zatrzymanych znalazły się zabezpieczone narkotyki.