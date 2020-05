Dołącz do najlepszych i zostań policjantem Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy młody człowiek, dokonując wyboru swojej drogi zawodowej, powinien przekonać się o tym, jak pasjonująca może być służba w Policji. My chcemy o tym powiedzieć i zachęcić do wstąpienia w nasze szeregi . Dlatego przygotowaliśmy film o policjantach służących w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. To tutaj, po przeszkoleniu podstawowym, trafiają młodzi policjanci, aby ćwiczyć taktykę i technikę działań. Stąd następnie są kierowani do służby w różnych jednostkach na terenie garnizonu stołecznego, jak również całego kraju.

Jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać? – z tym pytaniem boryka się wielu młodych ludzi. My chcemy zachęcić ich do wstąpienia w szeregi Policji. To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom.

Aby zobrazować, czym zajmują się policjanci na początku swojej drogi zawodowej przygotowaliśmy film o policjantach z Oddziału Prewencji w Warszawie. To tutaj po przeszkoleniu podstawowym trafiają policjanci, aby nabyć odpowiedniego doświadczenia do dalszej służby w innych jednostkach Policji garnizonu warszawskiego i całego kraju.

Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz na portalu policja.pl w zakładce „Praca w Policji”, a także w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, al. „Solidarności” 126 w Warszawie, tel. +48 22 603-24-49, +48 22 603-24-51, +48 22 603-24-30, +48 22 603-24-53, +48 22 603-24-59.

Dołącz do najlepszych! Ty też Możesz!

http://youtu.be/D2dfoRCjsqY