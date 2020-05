Lubuska Policja i KAS uderzają w przestępczość - zatrzymano 3 osoby, zabezpieczono ponad 1 tonę tytoniu i 3,5 kg narkotyków Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze KAS wspólnie z zielonogórskimi policjantami z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą w wyniku realizacji sprawy związanej z nielegalnym handlem tytoniem zatrzymali 3 osoby, zabezpieczyli ponad tonę krajanki tytoniowej do palenia oraz prawie 3,5 kilograma narkotyków. Realizacja sprawy była możliwa dzięki doskonałej współpracy służb: Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Prokuratury, zwalczających przestępczość narażającą Skarb Państwa na milionowe straty. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze.

Zielonogórscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili nielegalny obrót tytoniem bez uiszczenia należnego podatku akcyzowego. W toku prowadzonego postępowania i po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze weszli na teren posesji znajdującej się w jednej z podzielonogórskich miejscowości, gdzie miał znajdować się nielegalny tytoń. Na miejscu zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 26, 35 i 37-lat. W wyniku przeszukania pomieszczeń gospodarczych i samochodów, policjanci i funkcjonariusze KAS znaleźli prawie 1300 kg krajanki tytoniowej zapakowanej w worki jutowe. Ponadto w jednym z samochodów znaleźli dwa dwukilogramowe worki z białym proszkiem. Badanie wykonane testerem narkotykowym wykazało, że jest to amfetamina i kilka woreczków zawierających marihuanę o łącznej wadze prawie 1400 gramów. Po przeszukaniu w mieszkaniu 35-latka policjanci znaleźli ponad 43 tys. zł., a ponadto zabezpieczyli laptopy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz dowody świadczące o handlu tytoniem i ukrywaniu środków pochodzących z tego przestępstwa.

26 i 37-latek usłyszeli zarzuty pomocnictwa w uchylaniu się od opodatkowania i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w kwocie ponad 1 miliona złotych, za co według Kodeksu Karnego Skarbowego grozi kara grzywny lub kara pozbawianie wolności albo obie te kary łącznie. Natomiast 35-latek usłyszał zarzuty uchylania się od opodatkowania i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w kwocie ponad 1 miliona złotych, posiadania znacznych ilości środków odurzających w celu wprowadzanie ich do obrotu. Za te przestępstwa oprócz kary grzywny, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Wartość szacunkowa zatrzymanego tytoniu to ponad 900 tys. zł., wartość uszczuplonego podatku akcyzowego ponad 1 mln zł., a podatku VAT to blisko 300 tys. zł. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 35-latka.

(KWP w Gorzowie Wlkp / js)