Areszt dla sprawcy potrącenia policjanta Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 7 zarzutów usłyszał 27-latek, który prowadząc auto pod wpływem alkoholu potrącił policjanta i w policyjnym pościgu staranował pojazdy. Sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 12.05.2020 r. Oficer dyżurny koszalińskiej komendy otrzymał informację, że od strony Sianowa DK nr 6 ma poruszać się volkswagenem nietrzeźwy kierujący. Taki komunikat został podany wszystkim patrolom, które w tym czasie pełniły służbę.

Kilka minut po zgłoszeniu, na skrzyżowaniu świetlnym na ulicy Gnieźnieńskiej motocyklowy patrol policjantów z drogówki zauważył pojazd podawany w komunikacie. Chcąc go zatrzymać do kontroli policjantka wskazała mężczyźnie miejsce, gdzie powinien zatrzymać pojazd. Kiedy zapaliło się zielone światło, kierowca ruszył z impetem świadomie potrącając siedzącego obok na motorze policjanta. Odjeżdżając 27-latek uderzył jeszcze w inne samochody i uciekł. Mundurowi pełniący służbę na motocyklach zaczęli gonić 27-latka. Dołączyły do nich kolejne patrole.

Mężczyzna w Manowie zjechał na drogę gruntową, na której uszkodził pojazd. 27-latek porzucił go i zaczął uciekać pieszo w kierunku lasu. Do pościgu i poszukiwań przyłączył się również przewodnik psa tropiącego.

Policjanci po kilkudziesięciu minutach zatrzymali 27-latka. W trakcie wszystkich wykonywanych w tamtym czasie z nim czynności stawiał opór i był bardzo agresywny. Badanie alkotestem wykazało, że mężczyzna prowadził pojazd mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo wstępne badanie narkotesterem wykazało, że 27-latek miał w organizmie amfetaminę. Mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, gdzie po wytrzeźwieniu zostały przeprowadzone z nim czynności. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że 27-latek już wcześniej był notowany za podobne przestępstwa i ponownie dopuścił się ich działając w warunkach tzw. recydywy. Potrącony policjant z urazem nogi trafił do szpitala.

Dziś 27-latkowi zostały przedstawione zarzuty, za które może grozić mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie został wobec niego zastosowany tymczasowy areszt na okres 3-miesięcy.

Osoby pokrzywdzone, których pojazdy zostały podczas zdarzenia uszkodzone, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji II w Koszalinie, proszeni o kontakt są również świadkowie zdarzenia tel.: 47 78 41 691, 47 78 41 298.

(KWP w Szczecinie / mw)