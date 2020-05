Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew - policjantka pospieszyła z pomocą Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomaganie ma się po prostu we krwi. Policjantka sulęcińskiej jednostki sierż. Klaudia Richter słysząc w radiu informację, że z powodu pandemii zauważalnie spadła ilość rejestracji dawców krwi, nie wahała się nawet chwili. Funkcjonariuszka przekazała 450 ml czystej bezinteresownej pomocy. W obecnej sytuacji takie gesty są wyjątkowo cenne.

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zweryfikowała wiele aspektów naszego życia. To, co wczoraj wydawało się mało ważnym elementem codzienności, dziś nabiera znaczenia i skłania do refleksji. Są jednak takie obszary, które mimo bardzo trudnej sytuacji pozostają niezmienne. O czym mowa? Pomaganie ma się po prostu we krwi. Policjantka sulęcińskiej jednostki sierż. Klaudia Richter od wielu lat jest honorowym krwiodawcą, a także zarejestrowanym dawcą szpiku kostnego. Kiedy usłyszała w radiu, że z powodu pandemii zauważalnie spadła ilość donacji, nie wahała się nawet chwili. Zakasała rękawy i polała się krew – oczywiście wszystko pod nadzorem doświadczonych medyków z terenowego oddziału krwiodawstwa. Funkcjonariuszka przekazała 450 ml czystej bezinteresownej pomocy. W obecnej sytuacji takie gesty są wyjątkowo cenne. Cały proces zdawania krwi trwa tylko chwilę, a satysfakcja jest ogromna. Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddanie krwi jest nadal bezpieczne. Bardzo ważnym aspektem jest również świadomość samych dawców. Ty również chcesz pomóc? Super! Pamiętaj jednak aby przed podjęciem decyzji o oddaniu krwi zapoznać się przeciwskazaniami zdrowotnymi.

Dobro i pomoc drugiemu człowiekowi to te wartości, które się mnożą gdy się je dzieli!

(KWP w Gorzowie / mw)