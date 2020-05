Kryminalni zatrzymali poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali obywatela Rosji, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 46-letni mężczyzna poszukiwany był przez włoski wymiar sprawiedliwości od 3 lat. Najbliższe 7 dni spędzi w areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Operacyjni z wydziału kryminalnego zatrzymali we wtorek, 12.05.2020 r., mężczyznę, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Przy zatrzymanym policjanci znaleźli 2 paszporty gruzińskie z różnymi nazwiskami, a on sam podawał się właśnie za obywatela Gruzji. 46-letni Rosjanin od około roku przebywał w Polsce, gdzie wykonywał prace zarobkowe posługując się fałszywym nazwiskiem. Dopiero wykonane w komendzie badanie porównawcze linii papilarnych dłoni pozwoliło stwierdzić jego prawdziwą tożsamość. Dzięki temu poszukiwany trafił do aresztu, a sąd wkrótce rozstrzygnie o jego dalszym losie.

Europejski nakaz aresztowania to inaczej decyzja sądowa wydana przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej w celu aresztowania i przekazania osoby poszukiwanej, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne na terenie danego państwa. Wydaje się go wobec sprawców przestępstw, za które grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze nie mniejszym niż 12 miesięcy lub których skazano prawomocnym wyrokiem sądu na więcej niż 4 miesiące więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)