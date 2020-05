Policjanci zebrali nakrętki dla chorego Norberta Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z III komisariatu w Lublinie odpowiedzieli na apel o pomoc dla zmagającego się z nowotworem Norberta. W niespełna dwa tygodnie udało się zebrać kilkanaście worków nakrętek. Akcję ich zbierania zainicjowała mł. asp. Olga Czuchaj – dzielnicowa z III komisariatu. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na pomoc w leczeniu mężczyzny. Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację akcji.

Policjanci z III komisariatu w Lublinie na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Tym razem funkcjonariusze oraz pracownicy jednostki postanowili pomóc w inny sposób. Odpowiadając na apel o pomoc dla zmagającego się z nowotworem Norberta przeprowadzili zbiórkę plastikowych nakrętek. W niespełna dwa tygodnie udało się zebrać kilkanaście worków, które zostały już przekazane do sztabu pomocowego. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na pomoc w leczeniu chorego Norberta. U mężczyzny zdiagnozowano niezwykle ciężki przypadek guza mózgu.

Akcję zbierania nakrętek na cen cel zainicjowała mł. asp. Olga Czuchaj – dzielnicowa z III komisariatu. Funkcjonariuszka oprócz rozpropagowania akcji wśród swoich kolegów, zebrała również kilkanaście worków nakrętek od mieszkańców miejscowości w której mieszka.

Oczywiście mundurowi w dalszym ciągu kontynuować będą akcję, sukcesywnie przekazując fundacji uzbierane nakrętki. Zachęcamy wszystkich do tego, by nie wyrzucać nakrętek plastikowych do kosza, ale je zbierać a potem przekazać w wyznaczonych miejscach. Dla jednych nakrętka jest zbędna i wyrzucona do śmietnika, dla innych staje się drogą do lepszego życia.

(KWP w Lublinie / mw)