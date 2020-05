Zlikwidowany magazyn kontrabandy Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działa funkcjonariuszy Policji i KAS doprowadziły do likwidacji magazynu nielegalnych wyrobów tytoniowych w gminie Brzeźnio. Zatrzymany 67-latek próbował uszczuplić należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 281 tys. zł. Za paserstwo akcyzowe grozi kara do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

14 maja br., policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją sieradzkiej komendy powiatowej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Sieradzu weszli do jednego z gospodarstw na terenie gminy Brzeźnio. Funkcjonariusze podejrzewali, że mieszkający tam 67-letni mężczyzna przechowuje nielegalne papierosy i tytoń. Już po kilku minutach okazało się, że policyjne doświadczenie ich nie zawiodło.

W budynku mieszkalnym funkcjonariusze znaleźli jutowe worki wypełnione tytoniem. Z kolei w pomieszczeniu gospodarczym znaleźli pudła kartonowe wypełnione nielegalnymi papierosami. Łącznie zabezpieczono 121 kilogramów tytoniu oraz ponad 135 tysięcy sztuk papierosów różnych marek. Zabezpieczony towar nie posiadał polskich znaków akcyzy skarbowej. Według wstępnych wyliczeń, wartość uszczuplenia Skarbu Państwa wyniosła ponad 281 tysięcy złotych. 67-letniego właściciela gospodarstwa zatrzymano. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Podejrzany przyznał się do postawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

(KWP w Łodzi/js)