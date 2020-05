Uciekał kradzionym autem - zatrzymany po pościgu i strzałach w opony Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Żar po skutecznym pościgu zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który uciekał przed nimi skradzionym wcześniej autem. Szaleniec próbował spychać policjantów poza drogę więc ci musieli użyć broni służbowej. W aucie śledczy znaleźli narkotyki i sprawdzają, czy kierujący nie był pod ich działaniem. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, gdzie czeka na dalsze czynności.

W czwartek (14.05.2020 r.) wieczorem policjanci służby kryminalnej przemieszczając się jedną z ulic w Żarach zauważyli znanego im 26-latka, który według pozyskanych informacji miał poruszać się kradzionym samochodem. Policjanci natychmiast włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w celu zatrzymania kierującego oplem combo. Kierowca jednak nie reagował. Przeciwnie, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Jechał w sposób uniemożliwiający wyprzedzenie go i zatrzymanie. Zajeżdżał funkcjonariuszom drogę, chcąc zepchnąć ich do rowu. Dyżurny zadysponował do pościgu pozostałe patrole pozostające w służbie. Opel combo kierował się w stronę miejscowości Łaz. Tam drogę ucieczki zablokował mu oznakowany patrol. Na widok radiowozu uciekający skręcił do lasu. Funkcjonariusze pojechali natychmiast za nim, kontynuując pościg z włączonymi sygnałami, na które uciekający kierowca nie reagował. Zajeżdżał on drogę, próbując zepchnąć radiowóz i w ten sposób przerwać dalsze działania. W pewnym momencie możliwość dalszej ucieczki skończyła się z uwagi na duże zalesienie. 26-latek wrzucił wsteczny bieg i zaczął cofać wprost na radiowóz, stwarzając realne zagrożenie dla policjantów. Wówczas jeden z nich podjął decyzję o wykorzystaniu broni służbowej oddając strzały w tylną oponę. Pojazd się zatrzymał, policjanci natychmiast wybiegli z radiowozu i zatrzymali kierowcę. Podczas przeszukania w pojeździe znaleźli narkotyki zawinięte w woreczek strunowy oraz niewielkie sreberko. Zostały one zabezpieczone do dalszych badań. Mężczyzna podczas czynności był bardzo pobudzony, co wskazywało, że może znajdować się pod wpływem zabronionych środków, wobec czego do badań laboratoryjnych pobrana została krew. Z mieszkańcem powiatu żarskiego podróżowała 28-letnia kobieta, która po czynnościach została zwolniona.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Za swoje postępowanie odpowie teraz przed Sądem.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)