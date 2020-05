Galopujący uciekinier wrócił do domu Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Gorzkowicach otrzymali zgłoszenie o kucyku biegającym po terenie ośrodka zdrowia. Funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce i złapali "uciekiniera", po czym zaopiekowali się kucykiem do czasu odnalezienia właściciela. Zwierzę wkrótce bezpiecznie wróciło do domu.

14 maja br., tuż po godzinie 18:00, gorzkowiccy policjanci otrzymali nietypowe zgłoszenie o kucyku biegającym po terenie ośrodka zdrowia w Gorzkowicach. Gdy dotarli na miejsce, potwierdzili, że zwierzę przebywa tam bez opieki. Funkcjonariusze złapali kucyka i zaprowadzili go do komisariatu, gdzie mógł bezpiecznie poczekać na swojego właściciela. Zatroskany opiekun kucyka sam zgłosił się na komisariat, aby powiadomić o ucieczce zwierzęcia. Ku jego zdziwieniu galopujący uciekinier już na niego czekał. Mundurowi przekazali kuca właścicielowi, po czym razem szczęśliwie wrócili do domu.

Policjanci przypominają, aby zachowywać środki ostrożności w opiece nad zwierzęciem i nie pozostawiać ich bez opieki.

(KWP w Łodzi/js)