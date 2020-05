Ucz się, reaguj, pomagaj Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci od wielu lat wspierają działania profilaktyczne adresowane do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W ramach prowadzonej współpracy, w minionym roku powstał projekt profilaktyczno – edukacyjny. Owocem wspólnych działań jest film w języku migowym, pt. „Bezpieczeństwo osób z dysfunkcją słuchu w środowisku. Ucz się, reaguj, pomagaj”, do którego zdjęcia powstały przed epidemią koronawirusa.

W ramach współpracy, w czerwcu ubiegłego roku na terenie ośrodka przeprowadzono „Dzień Bezpieczeństwa”. Głównym celem tego wyjątkowego wydarzenia było spotkanie przedstawicieli różnych służb mundurowych i ratowniczych z dziećmi z dysfunkcjami funkcjonalnymi oraz przeprowadzenie działań profilaktycznych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa w placówce, w domach rodzinnych oraz w środowisku lokalnym. Prowadzący spotkanie zwrócili wówczas szczególną uwagę na aspekt udzielania pierwszej pomocy i uwrażliwienia na drugiego człowieka. Dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu służb i podmiotów, których zadaniem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Była to również okazja do obejrzenia z bliska policyjnych radiowozów, wozów strażackich, karetki pogotowia oraz specjalistycznego sprzętu, z którego poszczególne służby na co dzień korzystają.

Zwieńczeniem tego projektu był film edukacyjny w języku migowym z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem AED. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy wszystkich uczestników projektu, udało się stworzyć materiał edukacyjny.

W przygotowaniu filmu uczestniczyły dzieci, młodzież, nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, a także policjanci z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Doboru i Szkolenia oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W realizacji projektu brali również udział mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i przedstawiciele Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Autorami projektu są:

młodszy inspektor Krzysztof Kazek Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka

nadkomisarz Mirosław Fila – ekspert Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

aspirant Edyta Mazur – specjalista Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu

Karina Pleszka – Nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa SOSWNiS w Raciborzu

Agata Tańska – Dyrektor SOSWNiS w Raciborzu

Cele projektu to:

przybliżenie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu postaw prospołecznych

edukacja z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w placówce, domu i środowisku lokalnym

teoretyczna i praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez osoby porozumiewające się językiem migowym

przełamywanie barier wieku i niepełnosprawności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej przez dzieci i młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących

wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez osoby pełnosprawne i niepełnosprawne

zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

(KWP w Katowicahc/js)