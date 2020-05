Kradł ule z pszczołami. Policjanci zatrzymali sprawcę oraz odzyskali mienie o wartości 65 tys. zł Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna na teren powiatu średzkiego zabierał ule wraz z rodzinami pszczelimi, by następnie „zasilać” nimi swoją pasiekę. Jego proceder został przerwany. Ujęty przez pszczelarzy został następnie zatrzymany przez średzkich policjantów. Teraz 49-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego odpowie za kradzieże oraz zniszczenie mienia. Usłyszał łącznie sześć zarzutów. Grozi mu karta do 5 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej został powiadomiony o ujęciu przez dwóch mężczyzn sprawcy kradzieży uli. Na miejscu policjanci zastali mężczyznę ubranego w kombinezon pszczelarski, a w samochodzie, którym się poruszał, znajdowało się 6 uli wraz z rodzinami pszczelimi. Wewnątrz pojazdu ujawniono również urządzenie do wykrywania fotopułapek. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 49-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego.

Mężczyzna początkowo zaprzeczał, że zamierzał ukraść ule. Twierdził, że należą one do niego i przyjechał na teren powiatu średzkiego, aby wystawić swoje ule wraz z pszczołami „na pożytek”. Funkcjonariusze nie dali wiary tłumaczeniom mężczyzny. Na podstawie zgromadzonych informacji ustalili, że pojazd, którym poruszał 49-latek był wcześniej widziany w miejscach, w których dochodziło do kradzieży uli. Ponadto na miejscu jeden z pokrzywdzonych rozpoznał swoje ule, które były umieszczone w pojeździe. Sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Natomiast ujawnione w samochodzie ule wraz z rodzinami pszczelimi i znajdującym się w nich miodem, funkcjonariusze zwrócili właścicielowi.

W wyniku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że mężczyzna w maju br. przyjeżdżał kilkukrotnie na teren powiatu średzkiego i przywłaszczał ule wraz z rodzinami pszczelimi oraz miodem. Skradzione mienie przewoził następnie do swojego miejsca zamieszkania w celu prowadzenia własnej pasieki. W wyniku przeszukania policjanci na jednym z pól mężczyzny ujawnili porozrzucane skradzione ule.

Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów dotyczących kradzieży uli, w tym jedno usiłowanie oraz jeden zarzut zniszczenia mienia. 49-latek odpowie za kradzież łącznie 25 uli wraz z rodzinami pszczelimi oraz 80 kilogramami miodu, który znajdował się w ulach. Policjanci udowodnili zatrzymanemu również czyn polegający na zniszczeniu jednego ula poprzez jego wywrócenie, skutkiem czego była ucieczka rodziny pszczelej, powodując tym samym straty w wysokości 2500 złotych.

Wartość strat, jaką swoim przestępczym działaniem spowodował 49-latek, pokrzywdzeni oszacowali na łączną kwotę 65 tysięcy złotych. Funkcjonariusze w wyniku podjętych działań odzyskali całość skradzionego mienia.

W tej sprawie wobec mężczyzny dokonano tymczasowego zajęcia mienia na poczet przyszłych kar. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)