Szkolenie z wykorzystaniem psów służbowych Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przewodnicy specjalistycznych psów służbowych wraz ze swoimi podopiecznymi z Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozpoczęli cykl szkoleniowy w budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki temu możliwe jest obustronne doskonalenie się i podnoszenie poziomu wiedzy w trosce o bezpieczeństwo.

Na początku maja br. przewodnicy specjalistycznych psów służbowych z Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozpoczęli cykl szkoleniowy we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Korzystając z uprzejmości władz uczelni, policyjni przewodnicy wraz ze swoimi podopiecznymi – psami służbowymi do wykrywania materiałów wybuchowych i do wykrywania narkotyków, doskonalili swoje umiejętności w Auditorium Maximum UJ w Krakowie przy ul. Krupniczej. Często mają tam miejsce wizyty osób o statusie VIP, ponadto uczelnie jako obiekty użyteczności publicznej, narażone są na zgłoszenia o możliwości podłożenia ładunku wybuchowego. Przeprowadzenie szkolenia pozwala zapoznać się ze specyfiką budynku, zarówno przewodnikom jak i psom, co skutkuje efektywniejszym i sprawniejszym prowadzeniem działań w sytuacji konieczności przeszukania obiektu. Dla psów nowe otoczenie jest doskonałym elementem szkoleniowym ćwiczącym ich koncentrację w trakcie przeszukania. Pracownicy uczelni zapoznają się natomiast z procesem sprawdzania obiektu. Dzięki temu możliwe jest obustronne doskonalenie się i podnoszenie poziomu wiedzy w trosce o bezpieczeństwo.

Współpraca pomiędzy kierownictwem Komendy Miejskiej Policji a władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwala na przeprowadzenie tego typu szkoleń na różnych obiektach, pomimo obecnie panujących restrykcyjnych warunków. Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne w szkoleniu mogło wziąć udział jedynie kilka osób, przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej oraz przestrzeganiu zaleceń epidemiologicznych.

(KWP w Krakowie / mw)