Bydgoscy kryminalni zabezpieczyli 4 kg narkotyków Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił mieszkaniec Solca Kujawskiego podejrzany o przestępstwa narkotykowe. Na jego trop wpadli bydgoscy policjanci z wydziału narkotykowego. Kryminalni zabezpieczyli ponad 4 kg zakazanych środków psychoaktywnych. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Do realizacji doszło na podstawie ustaleń policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z bydgoskiej komendy. Z ich wiedzy wynikało, że jeden z mieszkańców Solca Kujawskiego może posiadać zakazane środki psychoaktywne. Kryminalni wytypowali podejrzanego.

We wtorek, 12.05.2020 r., rano, przystąpili do działania. Mężczyznę namierzyli w Solcu Kujawskim na jednej z ulic w centrum miasta, gdy wyszedł z psem na spacer. Policjanci wylegitymowali zaskoczonego 27-latka. Następnie udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie znaleźli kilka porcji amfetaminy oraz marihuany. Funkcjonariusze zabezpieczyli też kilka tysięcy złotych. To jednak nie był koniec. Policjanci ustalili, że 27-latek użytkuje piwnicę i garaż, nie należące do niego, pod innym adresem. Kryminalni pojechali przeszukać te miejsca.

Podczas przeszukania garażu, w podłodze, gdzie znajdował się kanał serwisowy przykryty deskami, znaleźli „reklamówkę”. W worku znajdowały się dwie hermetycznie zabezpieczone paczki ze zbrylowaną kryształową substancją oraz plastikowy pojemnik z zawartością dwóch paczek z folii aluminiowej, w której również znajdowała się zbrylona substancja. Na jednej z paczek znajdowała się karteczka z napisem 3CMC co świadczyło, że w środku najprawdopodobniej znajduje się zakazany środek psychoaktywny. Policjanci zabezpieczyli ponad 4 kg tej substancji. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to około 400 tysięcy złotych.

27-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Dalej sprawą zajęli się śledczy z Solca Kujawskiego. Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy i przekazali go do prokuratury.

Następnego dnia, 13.05.2020 r., zatrzymany stanął przed obliczem prokuratora, który przedstawił mu dwa zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości zakazanych środków psychoaktywnych i wprowadzania ich do obrotu. Oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Tego samego dnia, sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

(KWP w Bydgoszczy/js)