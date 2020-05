Policjanci uratowali życie Data publikacji 15.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Jastrowiu kontrolując mieszkańców objętych obowiązkiem kwarantanny pomogli mężczyźnie, który zasłabł w swoim mieszkaniu. Gdyby nie kontrola policjantów mogłoby dojść do tragedii.

Niejednokrotnie podejmowane przez policjantów interwencje dotyczą pomocy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Wzorowo realizowana służba oraz prawidłowa reakcja, decydują o sprawnie przeprowadzonej akcji i skutecznie udzielonej pomocy osobom, które często samotne, schorowane nie mogą liczyć na pomoc najbliższych.

Wizyta mundurowych z Komisariatu Policji w Jastrowiu, którzy sprawdzali przestrzeganie zasad kwarantanny, okazała się dla mieszkańca Jastrowia wizytą ratującą jego życie i zdrowie. 12 maja br. funkcjonariusze prowadząc kontrolę odbywania kwarantanny przez osoby nią objęte, nie mogli skontaktować się telefonicznie z mężczyzną, który zawsze sumiennie realizował nałożone na niego obowiązki związane z izolacją. To zaniepokoiło policjantów i udali się bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania. Po uchyleniu drzwi okazało się, że mężczyzna leży nieprzytomny wewnątrz mieszkania. Policjanci pamiętając o własnym bezpieczeństwie i procedurach, bardzo szybko nałożyli środki ochrony indywidualnej - kombinezony, rękawiczki, gogle ochronne, ochraniacze na obuwie oraz przyłbice i weszli do mieszkania, aby udzielić pomocy mężczyźnie. Jak się okazało, mężczyzna dostał silnego ataku padaczki prowadzącego do utraty przytomności.

Mundurowi przytrzymali mężczyznę by podczas drgawek nie doszło do poważniejszych obrażeń, a po ustaniu konwulsji ułożyli go w pozycji bocznej-bezpiecznej i błyskawicznie wezwali na miejsce zespół karetki pogotowia. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia policjanci cały czas kontrolowali stan mężczyzny. Mieszkaniec Jastrowia trafił bezpieczny pod opiekę służb medycznych.

(KWP w Poznaniu / mw)