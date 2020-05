Dolnośląscy policjanci zatrzymali kolejne osoby podejrzane o przestępczość narkotykową Data publikacji 16.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne osoby zajmujące się przestępczością narkotykową zatrzymane przez policjantów z województwa dolnośląskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli m. in. marihuanę, metamfetaminę, amfetaminę i tabletki ekstazy. Wszyscy podejrzani odpowiedzą teraz za swoje czyny przed sądem. Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem narkotykami.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, prowadząc działania zmierzające do ograniczenia przestępczości narkotykowej, namierzyli jednego z mieszkańców powiatu podejrzewanego o tego typu przestępstwa.

Do zatrzymania doszło tuż po tym, jak policjanci ustalili, że 25-letni mężczyzna może w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach posiadać środki odurzające. Podejrzenia potwierdziły się w stu procentach. Funkcjonariusze znaleźli susz roślinny, biały proszek i tabletki. Przeprowadzone przez specjalistów badanie wskazało, że zabezpieczone substancje, to marihuana, amfetamina i 19 tabletek ekstazy, co stanowi blisko 520 porcji narkotyków. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych środków odurzających, a także ustalają czy mężczyzna zajmował się również ich sprzedażą.

Z kolei zainteresowanie wałbrzyskich funkcjonariuszy operacyjnych zwrócił jeden z kierujących samochodem osobowym przy ul. Gwarków. Policjanci mieli podejrzenie, iż mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas kontroli informacje te potwierdziły się. 27-latek jechał autem mimo aktualnego zakazu sądowego. W trakcie legitymowania mężczyzna dziwnie się zachowywał, co utwierdziło funkcjonariuszy w przekonaniu, iż to nie będzie koniec kłopotów mieszkańca Boguszowa-Gorc. Po sprawdzeniu okazało się, że podejrzany posiadał środki psychotropowe w postaci metamfetaminy. W wyniku dalszych czynności i przeszukania mieszkania mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli w nim kolejne narkotyki.

Tego samego dnia około godziny 15.00 w Walimiu (pow. wałbrzyski) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 21-letniego mieszkańca Jedliny-Zdroju. Mężczyzna także posiadał aktywny zakaz kierowania pojazdami wydany przez sąd do 2022 roku. Podczas prowadzonych czynności z zatrzymanym mundurowi znaleźli przy nim środki psychotropowe w postaci metamfetaminy oraz MDMA.

Obaj podejrzani zatrzymani przez funkcjonariuszy z powiatu wałbrzyskiego odpowiedzą teraz przed sądem za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego oraz za posiadanie narkotyków.

Kolejnym miejscem gdzie policjanci znaleźli narkotyki była stolica Dolnego Śląska. Cała sytuacja zaczęła się od tego, że do oficera dyżurnego zadzwoniła osoba, która poinformowała iż na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym znajdujących się na wrocławskim Gądowie unosi się zapach palonej marihuany. Policjanci niezwłocznie pojechali we wskazane miejsce. Drzwi wytypowanego mieszkania otworzył 34-latek, który nie miał zamiaru utrudniać funkcjonariuszom wykonywania czynności. Zapytany o posiadanie środków odurzających, wyznał, że ma je w mieszkaniu. Następnie dobrowolnie je wydał.

Wrocławianin oświadczył, że narkotyki są jego własnością i że sam je wyhodował. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 1000 porcji handlowych marihuany. Mężczyzna trafił prosto do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

W innym przypadku, policjanci Wydziału Kryminalnego I-go komisariatu w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 17-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających.

Funkcjonariusze prowadząc czynności uzyskali informację, że nastolatek w mieszkaniu swojego kolegi ukrył narkotyki. Informacja ta wkrótce się potwierdziła. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli marihuanę i metamfetaminę, z których łącznie można było uzyskać ponad 250 porcji handlowych. Ponadto 17-latek był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do jednej z placówek wychowawczych.

Wszyscy podejrzani odpowiedzą teraz za swoje czyny przed sądem. Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem narkotykami.

