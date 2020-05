Podziękowania dla bialskich policjantów Data publikacji 16.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej insp. Wojciecha Czapli wpłynęło podziękowanie dla funkcjonariuszy tutejszej jednostki za skuteczność ich działań. Autor dziękuje m.in. za sumienność i profesjonalizm w prowadzeniu dochodzenia i ujęcie sprawcy kradzieży. Warto przypomnieć, że podczas tych działań policjanci zatrzymali 20-latka podejrzanego o kradzież elektroniki z samochodów ciężarowych o wartości ponad 230 tys. zł.

Do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej wpłynęły podziękowania od właściciela jednej z bialskich firm. W przesłanej wiadomości autor dziękuję funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu za ich sumienność, zaangażowanie oraz profesjonalizm w prowadzeniu dochodzenia oraz ujęcie sprawcy kradzieży. Łupem „amatora cudzego mienia” padła wówczas kaseta sterująca retardera ciężarówki należącej do autora listu. Mężczyzna podkreślił, że działania bialskich funkcjonariuszy zasługują na słowa uznania dodając, że „dzięki takim policjantom „możemy czuć się bezpiecznie i spać spokojnie”.

Warto przypomnieć, że zatrzymany do sprawy 20-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej usłyszał szereg zarzutów kradzieży i usiłowania kradzieży elektroniki z samochodów ciężarowych. Proceder trwał od listopada ubiegłego roku do maja br. zarówno na terenie powiatu bialskiego jak też łódzkiego, a łączna wartość strat oszacowana została przez pokrzywdzonych na kwotę ponad 230 tys. zł.