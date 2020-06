Zostań pomorskim policjantem! - nowa strona www - wszystkie informacje w jednym miejscu Data publikacji 03.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Stworzyliśmy nową stronę internetową dla kandydatów do służby w Policji. W jednym miejscu znajdą oni wszystkie informacje o tym, jak zostać policjantem. Przypominamy również o możliwości składania aplikacji do służby w Policji. Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby - złóż dokumenty – wyślij je do nas pocztą, a my zajmiemy się resztą.

Specjalnie dla Was - zainteresowanych służbą w Policji - stworzyliśmy stronę internetową, kompendium wiedzy, o tym, jak zostać policjantem. Na stronie dobor.pomorska.policja.gov.pl znajdziecie wszystkie informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym, wymaganiach, preferowanym wykształceniu, a nawet informacje jak będzie wyglądał Wasz pobyt w szkole Policji i co ze sobą musicie zabrać na szkolenie.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi z pasją. Jesteś zainteresowany? To złóż dokumenty.

Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa chętni mogą wysyłać komplet dokumentów pocztą. Na adres:

Zespół ds. Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk





Dla zainteresowanych stworzyliśmy interaktywny formularz, który łatwo wypełnicie – w formularzu zawarte są wszelkie niezbędne dokumenty, a treść którą musicie wypełnić jest oznaczona kolorem czerwonym.

Macie jakieś problemy, pytania? Dzwońcie do nas: 607 235 276 lub piszcie: dobor@gd.policja.gov.pl

Przygotowaliśmy dla Was również film instruktażowy obrazujący test sprawności fizycznej do Policji:





Dokumenty do pobrania:

Interaktywny formularz dla kandydata do służby w Policji

Każdy z dokumentów oddzielnie można pobrać z naszej strony internetowej:

DOKUMENTY



Jak wyglądają początki? Po przyjęciu do służby na około pół roku już jako policjant zostaniesz skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo skierowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Spędzisz tam 91 dni, odbędziesz 63 służby co przekłada się na 504 godziny pracy. Celem tej adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności zdobytych podczas szkolenia zawodowego. Te umiejętności to między innymi: działania związane z zabezpieczaniem imprez masowych i ochroną obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, działania pościgowe, poszukiwania realizowane w ramach działań pododdziałów Policji. Po zakończeniu adaptacji trafisz do jednostki docelowej gdzie rozpoczniesz pełnienie codziennej służby. I już – jesteś w naszych szeregach.

Po ukończeniu kursu podstawowego będziesz zarabiał około 4000 zł netto (jeżeli nie ukończyłeś 26 roku życia) lub 3600 zł netto (dla osób które ukończyły 26 rok życia)



Więcej informacji na http://dobor.pomorska.policja.gov.pl

Oraz na profilach społecznościowych:

Facebook – Zostań pomorskim policjantem

Instagram – Zostań pomorskim policjantem

Twitter - Pomorska Policja

YouTube – Pomorska Policja