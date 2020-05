Za kierownicą młodość, brawura i brak uprawnień do kierowania, a na ogonie grupa Speed Data publikacji 29.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pędzący 140 km/h na obowiązującej „dziewięćdziesiątce”, kierowca Mercedesa został zatrzymany do kontroli przez szczycieńskich policjantów z grupy Speed. Młodość połączona z brawurą i nadmierną prędkością. To wszystko zarejestrował wideorejestrator nieoznakowanego policyjnego radiowozu. Jak się okazało, siedzący za kierownicą Mercedesa 21-letni mieszkaniec Warszawy, nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania. Teraz ta skrajna nieodpowiedzialność, będzie go słono kosztowała.

W czwartek, 28.05.2020r., funkcjonariusze ze szczycieńskiej grupy Speed pełniąc służbę na drodze krajowe nr 57 w okolicach miejscowości Wyżegi, czuwali nad przestrzeganiem przez kierujących przepisów ruchu drogowego. Około godz. 11:00 ich uwagę zwrócił kierowca Mercedesa, który jadąc przed nieoznakowanym BMW, gwałtownie przyśpieszył. Mundurowi postanowili dokonać pomiaru prędkości brawurowej jazdy młodego kierowcy. Policyjny wideorejestrator pokazał, że na obowiązującej „dziewięćdziesiątce” pędził on z prędkością 140 km/h.

Kierowca Mercedesa został zatrzymany do kontroli drogowej. Funkcjonariusze zweryfikowali dane mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że „za kółkiem” siedział 21-letni mieszkaniec Warszawy. Kierowca upierał się, że zapomniał dokumentu prawa jazdy. Nie zmyliło to jednak policjantów, którzy w trakcie interwencji ustalili, że 21-latek, tak naprawdę nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Na miejscu pasażera zaś siedział znajomy 21-latka, który posiadał uprawnienia i to jemu przekazali funkcjonariusze pojazd.

Na skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcę mundurowi nałożyli mandat w wysokości 400 złotych, za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym o 50 km/h oraz mandat karny w wysokości 500 złotych za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Młodych kierowców cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednoczenia duża skłonność do brawury i ryzyka. Policjanci apelują jednak o rozwagę i ostrożność do wszystkich użytkowników dróg. Dobre warunki jazdy i pewność sienie nie gwarantują bezpieczeństwa na drodze.

(KWP w Olsztynie/js)