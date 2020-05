Pijany, z dwoma zakazami, przewoził dwójkę dzieci bez fotelików. Nie chciał zatrzymać się do kontroli Data publikacji 29.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara pozbawienia wolności nawet do lat 5 grozić może mężczyźnie, który po pijanemu kierował samochodem oraz kierował pomimo 2 aktywnym zakazów. Przeprowadzone badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a w aucie bez fotelików przewoził dwójkę swoich dzieci w wieku 3 i 5 lat. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komisariatu I w Jeleniej Górze zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu lwóweckiego podejrzewanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie wbrew aktywnym zakazom.

Wieczorem na drodze z Siedlęcina do Jeżowa Sudeckiego funkcjonariusze zwrócili uwagę na pojazd, którego kierowca wykonał gwałtowny manewr skrętu, nie sygnalizując swojego zamiaru. Policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Mężczyzna jednak nie reagował na sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Uciekając sprawca popełnił serię wykroczeń w ruchu drogowym, zajeżdżał im drogę, jechał całą szerokością jezdni, próbując uniknąć zatrzymania uderzył w policyjny radiowóz. Kierowca został zatrzymany zaraz po tym, jak wjechał do rowu.

Okazał się nim 33-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, który jechał ze swoją żoną, dwójką dzieci w wieku 3 i 5 lat, które przewoził bez fotelików oraz z kolegą. Na szczęście nikt nie doznał żadnych obrażeń. W trakcie rozmowy policjanci wyczuli od kierowcy wyraźny zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad promil. Ponadto okazało się, że mężczyzna posiada 2 aktywne zakazy, które obowiązują go do 2021 roku, a auto, którym się poruszał nie posiada aktualnych badań technicznych.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. 33-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Mężczyźnie za popełnione czyny grozić może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)