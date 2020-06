Nielegalni imigranci zatrzymani w Katowicach Data publikacji 01.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartek na terenie Katowic, policjanci Oddziału Prewencji Policji zatrzymali grupę obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. O podejrzeniu przekroczenia granicy niezgodnie z prawem powiadomił kierowca TIR-a, który jechał z ładunkiem ziemniaków pochodzących z Grecji. Jak się okazało, oprócz ziemniaków do Katowic nieświadomie przywiózł grupę nielegalnych imigrantów.

W czwartek, 28.05.2020 r., około godziny 19:00 policyjni wywiadowcy z katowickiego Oddziału Prewencji zostali skierowani do dzielnicy Załęże, gdzie kierowca ciężarówki zgłosił, że po zatrzymaniu się na stacji paliw usłyszał odgłosy dochodzące z naczepy, którą przejął na granicy. Po otworzeniu drzwi naczepy z pojazdu wybiegło kilku młodych mężczyzn o ciemnej karnacji, po czym oddaliło się w kierunku pobliskich terenów handlowych. Kierowca podejrzewał, że mogli to być nielegalni imigranci. Z uwagi na rozległość terenu, który trzeba było sprawdzić oraz specyfikę działań w poszukiwanie osób zaangażowani zostali funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Policjanci ustalili, że pojazd z ładunkiem ziemniaków jadący z Grecji do Polski, przemieszczał się przez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy.



Wydawało się, że akcja tej nocy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ale policjant z nieetatowej grupy wywiadowców OPP w Katowicach, po zakończeniu swojej służby w tym dniu „nie odpuścił” i przed powrotem do domu jeszcze raz pojechał w okolice miejsca opuszczenia naczepy przez uchodźców. Około godziny 23:00, przy autostradzie A-4 ujawnił grupę trzech osób odpowiadających rysopisom i ubiorom zarejestrowanym przez monitoring stacji. Powiadomił pozostałych wywiadowców pełniących jeszcze służbę oraz dyżurnego miasta i mundurowych z nocnej zmiany. Przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, zatrzymania dokonali policjanci pododdziału alarmowego z katowickiego Oddziału Prewencji. Chwilę później drugi patrol „alarmówki” po przeciwnej stronie dzielnicy zatrzymał pozostałe trzy osoby. Wszyscy mężczyźni deklarowali, że są obywatelami Afganistanu. Nie byli agresywni. Tylko jeden z nich miał paszport, natomiast pozostali nie posiadali żadnych dokumentów. Wszyscy byli zmęczeni i wycieńczeni. Policjanci oddali im swoje napoje i podzielili się jedzeniem. Mężczyźni następnie zostali przewiezieni do dwóch jednostek Policji, skąd przekazano ich do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

(KWP w Katowicach/js)