Okradali starszych ludzi metodą „na hydraulika” Data publikacji 01.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komisariatu Szczecin Dąbie na podstawie przeprowadzonych czynności ustalili, że na terenie jednego z ościennych miast mogą przebywać osoby, które działając różnymi metodami okradały mieszkańców Szczecina. Ofiarami najczęściej padały osoby w podeszłym wieku. Pod koniec maja policjanci zatrzymali podejrzanych.

W ciągu ostatnich miesięcy policjanci ze Szczecina zostali kilkukrotnie powiadomieni o kradzieżach metodą na tzw. hydraulika. Kradzieże miały miejsce na terenie całego Szczecina. Schemat działania był zawsze taki sam. W każdym przypadku sprawcy wybierali mieszkania osób starszych, przedstawiali się jako hydraulicy z wodociągów, twierdząc, że muszą sprawdzić odpływy i piony wodne w bloku. W każdym z tych przypadków jedna z osób miała za zadanie odwrócić uwagę domownika rozmową, zaś druga osoba plądrowała mieszkanie. Poszkodowani w wyniku działań sprawców stracili pieniądze, biżuterię oraz inne wartościowe przedmioty.

Sprawcy na wniosek Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże zostali zatrzymani, dokonano w miejscu ich zamieszkania przeszukania, w wyniku czego udało się zabezpieczyć sporą ilość gotówki. Prokurator po przesłuchaniu zatrzymanych i zapoznaniu się z materiałami sprawy skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawców na okres 2 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.

Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych osób, wykorzystując najczęściej zaufanie i dobre serce tych ludzi. Bardzo często sprawcy pukają do drzwi pod różnymi pretekstami, np.: z prośbą o wodę czy coś do jedzenia, oferując sprzedaż artykułów przemysłowych bądź też podając się za listonosza, pracownika ZUS-u, siostrę PCK, hydraulika lub przedstawiciela fundacji czy stowarzyszenia, pogotowia ratunkowego. Po podstępnym wejściu do mieszkania, wykorzystując nawet chwilową nieuwagę, okradają domowników z oszczędności i dobytku całego życia.

Policja i Prokuratura apeluje, aby nie dać się nabrać na fałszywych hydraulików, pracowników opieki społecznej, wnuczków, a nawet policjantów. Jeśli cokolwiek budzi w nas niepokój lub wątpliwości co do tożsamości przedstawiających się osób, które pod różnym pretekstem chcą wejść do naszego domu, natychmiast informujmy Policję. Szybka reakcja zwiększa szansę na złapanie złodziei.

(KWP w Szczecinie / kp)