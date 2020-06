Diler ukrywał w samochodzie zaparkowanym koło domu ponad 4 kg amfetaminy i 500 gramów mefedronu Data publikacji 01.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 maja br. krakowscy policjanci zatrzymali, po krótkim pościgu, 18-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Młody mężczyzna w samochodzie osobowym, zaparkowanym w rejonie Podgórza, ukrywał ponad 4 kilogramy amfetaminy, 500 gramów mefedronu oraz ponad 17 gramów haszyszu.

Kryminalni z Komisariatu Policji VI w Krakowie wpadli na trop 18-latka, który miał posiadać znaczne ilości narkotyków. Policjanci dowiedzieli się również, że zabronione substancje młody mężczyzna może przechowywać w samochodzie osobowym zaparkowanym przy jednej z podgórskich ulic.

W miniony poniedziałek funkcjonariusze udali się pod wskazany adres, gdzie stał zaparkowany interesujący ich pojazd. Około południa, do samochodu podszedł młody mężczyzna, który wyciągnął z wnętrza pojazdu plastikową butelkę, wypełnioną zieloną substancją. Wówczas do akcji wkroczyli policjanci, którzy chcieli wylegitymować młodzieńca. Na ich widok chłopak zaczął uciekać, ale po krótkim pościgu policjanci dogonili i obezwładnili 18-latka. Kryminalni przeszukali pojazd, w którym znaleźli schowaną reklamówkę zawierającą woreczki foliowe wypełnione białą substancją. W samochodzie znajdowało się także kilka plastikowych pojemników z zawartością, która trafiła do dalszych badań. 18-latek przyznał, że znalezione substancje są jego własnością. Młody mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji VI w Krakowie.

Policjanci zabezpieczyli wszystkie ujawnione w samochodzie substancje. Zostały one zbadane testerami, które wykazały, że to ponad 4 kilogramy amfetaminy, prawie 500 gramów mefedronu oraz ponad 17 gramów haszyszu.

Młody mężczyzna odpowie karnie za posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Mężczyzna będzie również odpowiadał za przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Za te przestępstwa mieszkaniec Podgórza może spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza zdecydował o zastosowaniu dla 18-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / mg)