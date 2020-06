Poszukiwania zaginionej 27-latki ze szczęśliwym zakończeniem Data publikacji 01.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu kilkunastu godzin policjanci odnaleźli zaginioną 27-latkę, mieszkankę województwa dolnośląskiego. Było to możliwe dzięki sprawnym i bardzo szeroko zakrojonym policyjnym działaniom, w które zanagazowano śmigłowiec i drona. Kobietę odnaleziono całą i zdrową.

29 maja 2020 roku bełchatowska Policja została zawiadomiona o zaginięciu 27-letniej mieszkanki województwa dolnośląskiego, ostatnio przebywającej w miejscowości Jastrzębice, na terenie gminy Rusiec, w powiecie bełchatowskim. Ostatni raz była widziana 27 maja 2020 roku, w miejscowości Krasowa, w gminie Rusiec. Ponieważ kobieta nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną, 29 maja o godzinie 11.30, został ogłoszony alarm dla jednostki. W działania poszukiwawcze zostali zaangażowani policjanci z KPP w Bełchatowie i KWP w Łodzi, strażacy PSP w Bełchatowie, grupa specjalistyczna Poszukiwawczo - Ratownicza strażacy PSP z Łodzi oraz strażacy ochotnicy z powiatu bełchatowskiego. Łącznie w poszukiwaniach brało udział ponad 100 policjantów i strażaków. Akcję wspomagali również leśnicy. Poszukiwania naziemne były wspierane śmigłowcem policyjnym oraz bezzałogowym statkiem powietrznym – dronem. Objęły teren przyległy do miejsca gdzie zaginiona ostatni raz była widziana. Dokładnie sprawdzono pustostany na terenie gminy Rusiec, lasy, dukty leśne, ciek wodny Krasówka i teren przyległy do tej rzeki. Równolegle nad sprawą pracowali również kryminalni z bełchatowskiej komendy. Ich ustalenia i zebrane informacje doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu zaginionej. Po kilkunastu godzinach intensywnie prowadzonej akcji poszukiwawczej 27-latka została cała i zdrowa odnaleziona na Śląsku.

(KWP w Łodzi / mw)