Policyjne zabezpieczenie meczu

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wsparci przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku dbali o spokój na terenie miasta podczas odbywającego się meczu pomiędzy drużynami Lechii Gdańsk i Arki Gdynia. Mimo, że rozgrywki odbywały się bez udziału kibiców, policjanci mieli pełne ręce pracy. Podjęto ponad 120 interwencji w związku z zakłóceniem porządku, spożywaniem alkoholu, nielegalnym odpalaniem rac i nielegalnym gromadzeniem. Policjanci w wyniku podjętych interwencji zatrzymali 30-latka, który sztachetami i butelkami rzucał w interweniujących policjantów oraz dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie narkotyki.

Wczoraj, 31.05.2020 r.,wieczorem, gdańscy policjanci zabezpieczali mecz Lechii Gdańsk i Arki Gdynia. Spotkanie odbyło się na stadionie Energa Gdańsk, zabezpieczenie różniło się jednak od tych poprzednich z uwagi na brak kibiców na trybunach. Stróże prawa w związku z tym zabezpieczyli prewencyjnie miejsca w pobliżu lokali gastronomicznych, w których odbywały się telewizyjne transmisje meczu. Nadzorem objęto również miejsca grupowania się osób. Podczas kontroli jednego z takich miejsc policjanci zauważyli grupę osób, która wbrew zakazowi odpaliła race i fajerwerki oraz nie przestrzegała nakazów wynikających z COVID-19. Funkcjonariusze w wyniku podjętej interwencji wylegitymowali 11 osób, wobec których sporządzone zostaną wnioski o ukaranie do sądu.

Ponadto policjanci zatrzymali dwie osoby, które miały przy sobie narkotyki. Zabezpieczone środki przekazali do badań, a 18-latka i 21-latka osadzili w policyjnej celi. Mężczyźni usłyszą najprawdopodobniej zarzut posiadania środków odurzających.

Do kolejnej interwencji funkcjonariuszy doszło przy ul. Nad Stawem, gdzie podjęlo interwencję wobec ponad 120 osób, które podczas fetowania odpaliły race świetlne, petardy. Mimo nadawanych przez policjantów komunikatów o konieczności zachowania się zgodnie z prawem nie dostosowały się do poleceń. W wyniku interwencji ukarano osoby mandatami karnymi m.in. za odpalanie rac, spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku, nieobyczajne wybryki, zanieczyszczanie miejsca publicznego i niestosowania się do zakazów związanych z COVID-19.

Podczas interwencji zatrzymano 30-letniego pseudokibica, który rzucił w interweniującego funkcjonariusza drewnianą sztachetą i szklaną butelką. Chuligan został doprowadzony do policyjnego aresztu. Wkrótce usłyszy zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy. Za to przestępstwo grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

Podczas policyjnego zabezpieczenia na miejscu pracował również technik kryminalistyki, który rejestrował jego przebieg. Stróże prawa będą teraz przeglądać materiał video, jaki powstał w trakcie zabezpieczenia i sukcesywnie rozliczać osoby, które łamały prawo.

W trakcie zabezpieczenia imprezy żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń.

(KWP w Gdańsku/js)