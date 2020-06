Funkcjonariusze pomogli topiącemu się mężczyźnie Data publikacji 01.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu wodnego komendy wojewódzkiej we Wrocławiu wspólnie z ratownikami WOPR-u pomogli mężczyźnie, który topił się w rzece. Do zdarzenia doszło w centrum stolicy Dolnego Śląska, nieopodal Katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Funkcjonariusze widząc na środku Odry człowieka, który ma problemy z utrzymaniem się na powierzchni wody i co chwile się zanurza, natychmiast podpłynęli do poszkodowanego i wyciągnęli na pokład łodzi, udzielając niezbędnej pomocy. Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym. Na szczęście nie była potrzebna hospitalizacja.

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 31 maja br., około godz. 8.50, otrzymali informację od dyżurnego, że w rzece Odra, niedaleko katedry ma znajdować się mężczyzna, który nie może dopłynąć do brzegu.

W związku z tym policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Dotarli tam równocześnie z jednostką WOPR-u. Na wysokości Przystani Gondoli, na środku rzeki Odra, widoczna była osoba, która miała problem z utrzymaniem się na powierzchni wody i co chwilę zanurzała się i wynurzała. Wspólnie z ratownikami WOPR-u funkcjonariusze błyskawicznie dopłynęli do tonącego z obu stron i używając technik ratowniczych wyciągnęli poszkodowanego na pokład łodzi.

Mężczyzna miał widoczne objawy wychłodzenia i był osłabiony. Funkcjonariusze okryli go kocem i przekazali ratownikom medycznym. Na szczęście nie była potrzebna hospitalizacja.

(KWP we Wrocławiu / mw)