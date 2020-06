Poszukiwani w rękach CBŚP Data publikacji 02.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni zatrzymali Sylwestra G., poszukiwanego czerwoną notą przez Interpol. Mężczyzna był także poszukiwany ENA w celu odbycia kary pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w tym także z użyciem broni palnej. Natomiast funkcjonariusze CBŚP z Opola zatrzymali poszukiwanego od 3 lat mężczyznę, który miał do odbycia karę 8 lat pozbawienia wolności m.in. za rozbój, kradzież z włamaniem, a także przestępstwo narkotykowe. W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli m.in. broń palną i amunicję.

Dzięki współpracy policjantów z grupy tzw. łowców cieni z funkcjonariuszami z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji ustalono miejsce ukrywania się poszukiwanego Sylwestra G. Mężczyzna był ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz czerwonej noty Interpolu, jako osoba mogąca posiadać broń palną.

Sylwester G. był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności za takie przestępstwa jak: udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, usiłowanie zabójstwa, posiadanie broni palnej bez zezwolenia, rozboje, w tym z użyciem broni palnej, podrobienie dokumentu z zamiarem wykorzystania go jako autentyczny czy próby napadów z użyciem broni palnej. Swoją przestępczą działalność dokonywał pod parasolem zorganizowanej grupy przestępczej tzw. "łódzkiej ośmiornicy".

Sylwester G. ukrywał się przed organami ścigania od 2015 roku, kiedy to opuścił zakład karny, w którym odbywał zasądzoną karę. Jak wynika z ustaleń policjantów CBŚP często zmieniał miejsce pobytu. Według funkcjonariuszy ukrywał się w Niemczech lub w Polsce. W kraju przebywał na terenie województwa łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Nowo poznanym znajomym przedstawiał się jako mechanik samochodowy, pochodzący z pow. bełchatowskiego.

Poszukiwany został namierzony w minionym tygodniu na jednym z osiedlowych parkingów w Bełchatowie. Tam też został zatrzymany. Ubrany w roboczą odzież, aby nie wzbudzać swoją osobą zainteresowania mieszkańców bloku, a także organów ścigania. Nieschludny wygląd oraz zasłanianie znacznej części twarzy maseczką higieniczną w związku z pandemią coronavirusa, wydawałoby się że pozwoli mu skutecznie ukrywać się w dalszym ciągu.

Zatrzymany został osadzony w Areszcie Śledczym, skąd trafi do Zakładu Karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Natomiast policjanci CBŚP z Opola ustalili, że w powiecie opolskim może przebywać ukrywający się od 3 lat przed polskim wymiarem sprawiedliwości 37-letni mężczyzna. Funkcjonariusze bardzo dokładnie zaplanowali działania tym bardziej, że przypuszczali, iż poszukiwany może posiadać broń. Błyskawiczną akcję zatrzymania przeprowadzili policjanci z zespołu specjalnego CBŚP z Opola. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Policjanci przeszukali jego samochód oraz miejsce zamieszkania. W aucie znaleźli i zabezpieczyli dowód osobisty ze zdjęciem przedstawiającym wizerunek poszukiwanego, ale na którym znajdowały się dane innej osoby. Natomiast w trakcie przeszukania domu, w którym przebywał funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli broń wraz z amunicją, a także narkotyki.

Zatrzymany ma do odbycia kilka kar pozbawienia wolności, łącznie w wymiarze 8 lat m.in. za rozbój, kradzież z włamaniem, a także przestępstwo narkotykowe.

Policjanci CBŚP doprowadzili mężczyznę do Prokuratury Okręgowej w Opolu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, a także posiadania narkotyków. Po czynnościach został doprowadzony do Zakładu Karnego. Funkcjonariusze obecnie ustalają między innymi czy zabezpieczona broń mogła być wykorzystana do popełnienia innych przestępstw, a także sprawdzają czy zatrzymany mógł posłużyć się zabezpieczonym dokumentem z danymi innej osoby.

