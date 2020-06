Policjanci i celnicy przechwycili podrobione papierosy - video Data publikacji 02.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości podrobionych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Śledczy ustalili, że z tytułu nieopłaconej akcyzy swoją przestępczą działalnością sprawcy narazili Skarb Państwa na straty nie mniejsze niż milion złotych. Wszystkim podejrzanym grozi do 5 lat więzienia

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego ustalili, że na terenie województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości podrobionych papierosów bez polskich znaków skarbowych. Według ustaleń funkcjonariuszy grupa, pod kierownictwem 43-letniego mężczyzny, działała co najmniej od sierpnia 2019 roku.

Wszystkie ustalenia zostały przekazane Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu. 26 maja br. na polecenie śledczych z prokuratury funkcjonariusze zatrzymali 12 osób biorących udział w przestępczym procederze.

Policjanci i celnicy przeszukali ustalone miejsca produkcji papierosów pod Zieloną Górą, pomieszczenia na terenie powiatu poznańskiego, gdzie funkcjonowały drukarnie biorące udział w produkcji podrobionych opakowań, a także miejsca zamieszkania członków grupy przestępczej.

W wyniku przeszukań funkcjonariusze znaleźli 334 000 sztuk papierosów i 33 kilogramy tytoniu nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy, pieniądze w kwocie 650 000 złotych oraz gotowe opakowania popularnych marek papierosów z podrobionymi znakami towarowymi. Zabezpieczono również maszyny wykorzystywane do produkcji – do paczkowania i foliowania, a także wagę oraz tzw. wykrojniki i płyty offsetowe.

Jak ustalono, zorganizowana grupa przestępcza, działając co najmniej od sierpnia w 2019 r. do maja 2020 wprowadziła do obrotu nie mniej niż 1 116 000 nielegalnych papierosów, czym naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości 1 mln złotych oraz podatku VAT w kwocie 250 tysięcy złotych.

Zatrzymani to 11 mężczyzn i kobieta, w wieku od 22 do 69 lat. Niektórzy byli w przeszłości notowani przez Policję za różnego rodzaju przestępstwa.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Pięciu podejrzanych zostało objętych policyjnym dozorem. Wobec jednego podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 30 tysięcy złotych.

Za popełnione przestępstwa wszystkim grozi do 5 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)