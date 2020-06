Sprawcy zniszczenia grobowców na lokalnych cmentarzach zatrzymani przez policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Wadowic ustalili i zatrzymali 22-letniego sprawcę dewastacji grobów w Wysokiej. Natomiast policjanci z Niepołomic ustalili, że podobnie haniebnego czynu dokonał w Podłężu zatrzymany przez nich 28-latek. Zatrzymanym grozi teraz kara pozbawienia wolności, w pierwszym przypadku do 5 lat, w drugim nawet do 8.

Pod koniec marca br. doszło do dewastacji 3 grobowców na cmentarzu w Wysokiej, w powiecie wadowickim. Sprawca zniszczył m.in. płyty, krzyże i flakony. Ponadto na terenie całego cmentarza porozbijał znicze. Łączna wartość strat została oszacowana na kwotę prawie 5 tys. zł. Policjanci Wydziału Kryminalnego wadowickiej komendy ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę dewastacji. 19 maja br. 22-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego usłyszał zarzut uszkodzenia mienia oraz znieważenia miejsca spoczynku zmarłego. Podejrzany przyznał się do przedstawionych mu zarzutów, tłumaczył swój czyn nadmierną ilością wypitego alkoholu. Za te przestępstwa może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Do podobnych dewastacji na lokalnym cmentarzu doszło kilka dni temu w powiecie wielickim. 29 maja br. wcześnie rano, patrol z komisariatu z Niepołomic natknął się w Podłężu na rowerzystę, który leżał w rowie i był kompletnie pijany. 28-letni mieszkaniec tej gminy „wydmuchał” ponad dwa promile alkoholu. Okazało się, że w reklamówce, którą miał ze sobą, znajdowały się metalowe krzyże. Wszystko wskazywało na to, że krzyże te były wcześniej elementami grobowców. Śledczy szybko ustalili, że w nocy uszkodzonych zostało 10 nagrobków na cmentarzu w Podłężu. Mężczyzna potwierdził, że właśnie jedzie z tej nekropoli, gdzie wyrwał metalowe krzyże oraz będące elementami krzyży figury nagrobne. Sprawcy postawiono już zarzuty, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości.

(KWP w Krakowie / mg)