Areszt dla podejrzanego o zabójstwo seniorki Data publikacji 02.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas 90 dni wobec 37-letniego mężczyzny. Wcześniej mieszkaniec gminy Gnojno usłyszał zarzut zabójstwa 86-letniej kobiety. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 12 na 13 lipca 2019 roku na terenie gminy Gnojno. Wówczas doszło tam do pożaru w domu samotnie mieszkającej kobiety. Seniorka zmarła w wyniku rozległego poparzenia i zatrucia tlenkiem węgla. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 lipca 2019 roku w jednej z miejscowości w gminie Gnojno. W domu, w którym samotnie mieszkała 86-letnia kobieta doszło do pożaru, skutkiem którego była jej śmierć. Seniorka zmarła w wyniku rozległego poparzenia i zatrucia tlenkiem węgla. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci zebrali i zabezpieczyli odnalezione ślady. Wtedy przyczyny pożaru jednoznacznie nie ustalono. Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju wraz z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ciągle pracowali nad tą sprawą, aby osoba odpowiedzialna za spowodowanie pożaru nie uniknęła odpowiedzialności karnej. Powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa, który stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia w domu było podpalenie. Sprawca użył do wywołania pożaru substancji łatwopalnej. Funkcjonariusze wytypowali osobę, która mogła być odpowiedzialna za to przestępstwo. W czwartek, 28 maja br., policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę. Zebrane w tej sprawie dowody pozwoliły Prokuraturze Rejonowej w Busku - Zdroju na przedstawienie mieszkańcowi gminy Gnojno zarzutu zabójstwa.

W ostatnią sobotę maja, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas 90 dni.

Ta sprawa to kolejny przykład, że żaden przestępca nie może spać spokojnie i musi się liczyć z tym, że za swoje przewinienia zostanie ukarany. Za zabójstwo kodeks karny przewiduje karę do 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / mw)