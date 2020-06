Policjanci z Błonia oddali osocze Data publikacji 02.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj P.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz – Błonie podinsp. Jacek Olejniczak jest honorowym krwiodawcą od 1994 roku, W 2014 roku został odznaczony przez PCK Złotą Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”. Teraz przyszła kolej na osocze „ozdrowieńców”.

W związku z przypadkiem zarażenia koronawirusem jednego z funkcjonariuszy komisariatu 10 kwietnia br. zastępca komendanta również został poddany badaniu na obecność wirusa i wynik okazał się pozytywny. Policjant, podobnie jak kilku innych, musiał pozostać w izolacji domowej. Po dwóch kolejnych negatywnych wynikach badań wrócił do służby.

Ponieważ jest czynnym dawcą krwi pomaganie innym nie było mu obce. Po raz pierwszy 18 maja br. zgłosił się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy ul. Markwarta celem oddania osocza, jako „ozdrowieniec”. Ponieważ nie każdej wyleczonej osoby osocze nadaje się do leczenia najciężej chorych (chodzi o ilość posiadanych przeciwciał), oddane osocze przesłano do dalszych badań laboratoryjnych. Jak się okazało w osocze podinsp. Jacka Olejniczaka doskonale nadaje się do leczenia osób zarażonych koronawirusem, którzy ciężko przechodzą objawy choroby.

Ponownie, 29 maja policjant oddał osocze dla najbardziej potrzebujących. Wiedząc, że podinsp. Jacek Olejniczak jest honorowym krwiodawcą można śmiało powiedzieć, że nie było to ostatnie oddanie składników krwi.

Również inni policjanci z komisariatu Bydgoszcz – Błonie: kom. Adam Bordewicz i asp. szt. Wojciech Szweda świetnie odnaleźli się w sytuacji i będąc ozdrowieńcami oddali osocze. Ci funkcjonariusze również deklarują, podobnie jak ich szef, chęć dalszej pomocy i oddawania osocza w celach leczniczych.

(KWP w Bydgoszczy / kp)