Skuteczne działania służb w walce z koronawirusem Data publikacji 02.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski wzięli udział w konferencji prasowej podsumowującej działania związane z pandemią COVID-19. Podczas konferencji w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie podziękowano służbom za skuteczną walkę z koronawirusem.

- Polska zamknęła granice jako jedna z pierwszych. 6 dni po zarejestrowaniu pierwszego przypadku zakazaliśmy zgromadzeń masowych. Tych zgromadzeń, które doprowadziły w innych krajach do tragedii - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji. Jak podkreślił, w Polsce jest dziś 94,5% wolnych respiratorów, a liczba wolnych łóżek to ok. 84,3%. - Dzisiaj widzimy to wyraźnie: dzięki dyscyplinie i spójności Polski nasz naród przechodzi tę walkę zwycięsko. Za tę trudną walkę, za tę drogę chcemy podziękować. Za dyscyplinę, za odpowiedzialność, za solidarność - dodał szef rządu.

Podziękowania dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA złożył podczas konferencji Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i admistracji. - Chcę dziś, kiedy wchodzimy w nowy etap odmrażania życia społecznego i gospodarczego, podziękować wszystkim funkcjonariuszom podległym MSWiA za ich ogromny trud, wysiłek i zaangażowanie, jakie włożyli w egzekwowanie przestrzegania zasad dyscypliny społecznej - powiedział. Szef MSWiA zaznaczył, że do końca maja funkcjonariusze Policji przeprowadzili ok. 7 mln wizyt u osób, które przebywały na kwarantannie. Straż Graniczna musiała z dnia na dzień odbudować granicę wewnętrzną Unii Europejskiej i do tej pory skontrolowała ok. 2,5 mln osób, które przekraczały wszystkie granice. Straż Pożarna odpowiadała natomiast m.in. za rozstawianie przed szpitalami w całej Polsce namiotów służących jako tymczasowe izby przyjęć oraz mierzyła na granicach temperaturę podróżnym.

Podziękowania zostały skierowane również do wojewodów. - Chciałbym podziękować wojewodom i ich urzędnikom za ich gigantyczny wysiłek realizowania podstawowych zadań w terenie. Oni byli rzeczywistymi gospodarzami spraw związanych z zarządzaniem kryzysem pandemicznym w poszczególnych województwach - podkreślił minister Mariusz Kamiński. Dodał również, że to wojewodowie i ich urzędnicy tworzyli razem z ministrem zdrowia sieć szpitali jednoimiennych, sieć izolatoriów oraz miejsc zbiorowej kwarantanny.

W konferencji prasowej w CSK MSWiA w Warszawie wzięli również udział minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, płk dr n. med. Robert Ryczek oraz dyrektor CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba. - Udało się uniknąć strasznych scenariuszy, dzięki pracy medyków i dyscyplinie Polaków. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dzięki wysiłkowi wszystkich Polaków mamy jedną z najlepszych w Europie sytuacji epidemicznych - podkreślił minister zdrowia. Dyrektor CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba podziękował natomiast załodze swojego szpitala za profesjonalną i pełną oddania pracę w czasie epidemii. Zaznaczył również, że szpital MSWiA jako pierwszy w Polsce zastosował najnowocześniejsze metody leczenia COVID-19.

(MSWiA)